Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abierto hasta el 17 de agosto

El registro para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro sigue abierto hasta este 17 de agosto para que personas de 18 a 29 años de edad se registren en la plataforma y puedan obtener un empleo con un apoyo mensual de más de 6 mil pesos.

Francisco Vázquez Valencia, titular de la Secretaría del Trabajo en Sonora, comentó que esta oportunidad está abierta solamente en Cajeme porque es una estrategia implementada por el Gobierno Federal para que los jóvenes tengan mayores oportunidades y de esta manera se alejen de cualquier actividad delictiva.

Resaltó que, hasta el mes de julio, en Cajeme se tenían 526 jóvenes vinculados al programa, pero con las acciones que se han implementado en las últimas dos semanas ya suman 918 en total, donde 554 son mujeres y 364 son hombres, entre ellos ocho personas con discapacidad.

El funcionario estatal destacó que el incremento de jóvenes registrados se debe al acercamiento que han tenido con diversas universidades, así como dependencias de gobierno que funcionarán como centros de trabajo para generar empleos con el apoyo de este programa.

Como estrategia especial, dijo, se han tenido reuniones con la Mesa de Seguridad Regional para que las corporaciones los guíen a las colonias con mayor índice delictivo, lo que ha ayudado a tener acercamiento con los jóvenes que podrían estar involucrados en consumo de drogas, conductas antisociales o hechos delictivos.

“Estamos detectando las colonias que tienen mayor inseguridad en Cajeme, esto lo hacemos con la orientación de la Mesa de Seguridad y de manera focalizada. El acercamiento con los jóvenes es general, ahí detectamos a quienes no trabajan, no estudian, que consumen o no consumen, son alrededor de 50 brigadistas que andan en calle reclutando personas”, expresó.

Colonias que han visitado

Entre las colonias conflictivas que se han visitado están la Pioneros, Beltrones, Cajeme, Villa Fontana, Valle Verde, Valle Dorado, Centro, Maximiliano R. López, Cócorit, Esperanza, entre otras.

Las personas interesadas en registrarse pueden acudir a las instalaciones de Palacio Municipal al módulo de atención, o bien, directamente en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro.