Joven denuncia haber sido drogada en un antro de Ciudad Obregón

Kassandra relató en redes sociales la situación que vivió en un local de Ciudad Obregón en donde fue víctima de un hombre quien les dio de una bebida presuntamente adulterada.

Preocupada por el daño que pudo haber recibido, una joven de Ciudad Obregón denunció en redes sociales a un local donde presuntamente uno de los meseros la drogó a ella y su amiga cuando les servía bebidas alcohólicas.

La usuaria de Facebook, identificada como Kassandra Aguilar, compartió que el pasado jueves acudió con una amiga a un conocido antro ubicado sobre la calle Miguel Alemán, pero no traían la intención de consumir alguna bebida, por lo que solamente se querían divertir y bailar.

Sin embargo, narró que un hombre que estaba en el lugar no les quitó la mirada de encima, posteriormente se acercó un mesero para convencerlas de que pidieran una botella y finalmente cuando la llevó, él mismo se encargó de servir la bebida en los vasos.

“ Le pedimos la botella, nos la llevó y empezó a prepararnos un vaso, después de eso casi nos hizo guardia ahí en la mesa para ver qué tanto tomábamos, no nos dejaba ni terminar el vaso cuando ya casi nos lo arrebataba para servir el siguiente, yo me di cuenta que el mesero solamente nos estaba atendiendo a nosotros y al muchacho que se nos quedaba mirando ”, explicó.

La joven señaló que después de tomar tres vasos con alcohol se empezaron a sentir mal, por lo que tomó la decisión de retirarse con su amiga para evitar que sufrieran algún daño por el estado en que se encontraban.

“ Mi amiga estaba casi inconsciente y yo empecé a sentir que los oídos me chillaban y la lengua la sentía pegada y entumida, ya habíamos bebido con anterioridad y jamás nos había pasado eso y mucho menos con tres vasos tomados. No se cómo pero reaccioné y a como pude nos saqué de ahí ”, contó.

Piden transporte

Mencionó que pidió un servicio de aplicación para retirarse del lugar y trasladarse a su hogar, por lo que al salir del antro se dio cuenta que estaba un vehículo y creyó que era el conductor que había solicitado.

“ Yo recuerdo que en la aplicación me marcaba que era una mujer, mi error fue no checar las placas pero iba cargando con las cosas de mi amiga y mías, además de eso con mi amiga porque ella no era capaz de caminar por sí sola. Recuerdo que abrí la puerta del carro y empecé a subirla a ella pero en ningún momento volteé a ver a la persona que conducía, en eso pregunté el nombre de la muchacha de la aplicación y me dijeron 'sí, soy yo', pero era un hombre y mi reacción fue contestarle que no era cierto y bajar a mi amiga del carro ”, dijo.

Posteriormente se dio cuenta que la conductora de la aplicación estaba atrás de ese vehículo, por lo que procedió a trasladarse a su casa con su amiga sin haber sufrido ningún daño por parte de otra persona.

“ Después de eso no recuerdo nada, todo lo que sentíamos y el no recordar nada indica que nos drogaron ese día, agradezco mucho a Dios que nos protegiera, de no haber sido así tal vez hoy ya no estaríamos con vida, lo publico para que a nadie le pase lo que a nosotras, para que las mujeres se enteren y tengan cuidado, para que no cometan el error de nosotras ”, apuntó la joven.

En esta publicación, otros usuarios señalaron que ya tienen conocimiento que en este bar suelen drogar a jovencitas, por lo que las alertaron para que se cuiden cuando vayan a divertirse a este centro nocturno.

Hasta el momento se desconoce si la joven interpuso una denuncia oficial ante la Fiscalía de Sonora en contra de este establecimiento para que sea investigado.