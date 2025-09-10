Monseñor Cerra Luna se compromete a conocer a fondo la realidad fronteriza de la región para contribuir a la evangelización.

El 10 de septiembre, la ciudad de Nogales fue testigo de un evento histórico con la consagración de Monseñor José Luis Cerra Luna como Obispo regional. La ceremonia de ordenación episcopal reunió a cientos de feligreses y autoridades eclesiásticas y de gobierno, marcando un importante paso en el ministerio de Monseñor Cerra Luna.

Durante la ceremonia de Ordenación Episcopal, Monseñor Cerra Luna recibió varios símbolos y accesorios que representan su autoridad y función en la Iglesia. El anillo episcopal, la mitra, el báculo pastoral y la cruz pectoral fueron entregados al nuevo Obispo, quien también recibió la unción del Nuncio Apostólico.

Monseñor Cerra Luna expresó que su prioridad será recorrer, escuchar y conocer la realidad fronteriza de la región.

"Quiero empaparme de la cultura, religiosidad y carácter de la gente, yendo más allá de lo que he conocido a través de internet" , recalcó.

Su objetivo, afirmó, es entender profundamente las necesidades y desafíos de la Diócesis de Nogales para contribuir efectivamente a la evangelización y al crecimiento del Reino de Dios.

El Obispo Cerra Luna busca trabajar junto con toda la diócesis para continuar la obra de sus predecesores y fortalecer la fe en la región.

"Mi enfoque estará en escuchar, conocer y recorrer los 17 municipios para poder tomar decisiones informadas y adecuadas para las comunidades" , compartió.

El acto reunió a cientos de feligreses y invitados nacionales e internacionales, quienes arribaron desde temprana hora para presenciar el histórico acto eclesiástico. El evento protocolario del ordenamiento episcopal finalizó en medio de emociones y júbilo entre los presentes.

La consagración de Monseñor José Luis Cerra Luna como Obispo de Nogales marca un nuevo capítulo en la historia de la Diócesis. Con su compromiso y dedicación, se espera que la Iglesia en la región siga creciendo y fortaleciéndose en su misión evangelizadora.

Antes de la ceremonia, Monseñor Cerra Luna visitó el mausoleo del Padre Kino en Magdalena, acompañado del Nuncio Apostólico Joseph Spiteri. Esta visita fue un gesto de devoción y respeto hacia el legado del Padre Kino, figura emblemática en la historia de la Iglesia en la región.

Monseñor Cerra Luna fue recibido con gran entusiasmo en Imuris y Nogales, donde se llevó a cabo una misa y la profesión de fe y juramento de fidelidad, en la catedral de Nogales Santuario de nuestra señora de Guadalupe. La comunidad diocesana se reunió para celebrar este importante momento en la vida de su nuevo Obispo.