Con la llegada de Monseñor Cerra Luna, la Diócesis de Nogales inicia un nuevo capítulo en su historia. La comunidad católica de Nogales espera que su nuevo Obispo guíe a la Iglesia con sabiduría y compasión, y que su ministerio sea una bendición para la región.

En un emotivo gesto de bienvenida, el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales entregó las llaves de la ciudad al nuevo Obispo, Monseñor José Luis Cerra Luna. "Este acto simboliza la apertura de los corazones de las familias nogalenses, que reciben a su nuevo líder espiritual con esperanza, fe y amor al prójimo" , compartió.

La entrega de las llaves es un gesto de profundo respeto y alegría, reflejando el compromiso del pueblo de Nogales de trabajar juntos con su nuevo Obispo, Monseñor Cerra Luna, quien fue nombrado por el Papa León XIV como nuevo Obispo de la Diócesis de Nogales.

Con una trayectoria pastoral de más de 35 años, Monseñor Cerra Luna ha destacado por su labor evangelizadora y compromiso social. Su nombramiento ha generado gran expectativa en la comunidad católica de Nogales, que espera con ansias su liderazgo y guía espiritual.

La entrega de las llaves de la ciudad es un símbolo de la relación entre la comunidad y su líder espiritual. Al recibir las llaves, Monseñor Cerra Luna expresó su compromiso de trabajar junto con la comunidad para fortalecer la fe y la evangelización en la región.

