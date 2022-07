"Jorge Meade le hace mucho daño al priismo sonorense": Pascual Soto

HERMOSILLO, SON.- "Jorge Meade le está haciendo mucho daño al priismo sonorense", expuso Pascual Soto, candidato a la secretaría del PRI Sonora en la fórmula de Zaira Fernández.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss en la edición vespertina del programa Expreso 24/7, el priista compartió las razones por las que él y su compañera de contienda, Zaira Fernández, solicitaron a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, llevarse al delegado en Sonora, Jorge Meade.

"Él ya no tiene condiciones para construir aquí en Sonora, no es un interlocutor válido. Él no está informando lo que ve a nuestro Comité Ejecutivo Nacional. No habla derecho, no ha construido un ambiente de dirigencia donde todos se vean integrados. Apelamos a la solidaridad del CEN para que entiendan que aquí en Sonora queremos una contienda sana", explicó.