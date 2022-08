Alcalde de Cajeme señala obras de mala calidad de constructoras de hogar

Javier Lamarque Cano explicó que algunos de los puntos de riesgo en Cajeme son los fraccionamientos que las constructoras de vivienda que trabajan con mala calidad.

Ante las inundaciones que se registran durante las lluvias en Cajeme, el alcalde Javier Lamarque Cano reprochó la calidad del trabajo que realizan las constructoras de vivienda, pues algunas de ellas le han entregado fraccionamientos al municipio que no cumplen con las normas correspondientes.

El presidente municipal precisó que en años anteriores no se han realizado los trabajos adecuados, prueba de ello es que ahora con las recientes lluvias el drenaje pluvial no trabaja correctamente.

“Yo supongo que por ahorrar no toman las medidas correspondientes, no hacen los trabajos adecuados para que en su momento no haya inundaciones, tal es el caso del fraccionamiento Cedros, que en días anteriores se inundó, esto es porque no se planeo bien la obra de carácter pluvial, entonces una lluvia fuerte hace que se genere este problema”, expresó.

En el caso de los pavimentos, dijo que las empresas no hacen calles de buena calidad, lo que genera que al poco tiempo de entregarlas al Ayuntamiento estén en malas condiciones.

“Ese es un problema grave para nosotros porque las constructoras ponen cuatro o cinco centímetros de carpeta y a los tres o cuatro años ya no hay pavimento, le entregan al municipio la obra, se quitan el problema y ahora el problema es de nosotros y de la gente”, agregó.

Lamarque Cano mencionó que actualmente se está analizando este tema con las empresas, para que se cumplan con las normas necesarias y no se presenten problemas a futuro.

Autoridades de Protección Civil han detectado fraccionamientos como zonas de riesgo por las inundaciones que se generan, entre ellos están:

Las Haciendas

Campanario

Villa Bonita

Urbi Villas del Rey

Urbi Villas del Real

Cedros II

Puente Real