La Fiscalía de Sonora informó que la menor de 13 años fue localizada en buen estado en casa de un amigo y no fue víctima de ningún delito.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó la noche de este jueves que fue localizada sana y salva Ivanna Sophia Bracamontes García, de 13 años, cuya desaparición había motivado la activación de una Alerta Amber en Hermosillo.

De acuerdo con el informe de la autoridad, la menor había sido vista por última vez el pasado 14 de octubre, cuando salió de su domicilio en la colonia Pueblitos. Tras difundirse la alerta y realizar labores de búsqueda, fue ubicada en la vivienda de un amigo.

La FGJE precisó que la adolescente manifestó encontrarse bien y aseguró no haber sido víctima de ningún delito. Por ello, la institución desactivó la Alerta Amber y agradeció la colaboración de la ciudadanía en la difusión del caso, lo que permitió su pronta localización.

