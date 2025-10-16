Bracamontes García, de 13 años de edad, fue vista por última vez el pasado 14 de octubre de 2025, cuando salió del domicilio ubicado en la colonia Pueblitos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) activó la Alerta Amber para localizar a la menor Ivanna Sophia Bracamontes García, desaparecida en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Bracamontes García, de 13 años de edad, fue vista por última vez el pasado 14 de octubre de 2025, cuando salió del domicilio ubicado en la colonia Pueblitos. Se teme que su integridad física pudiera estar en peligro.

La menor de edad vestía una camiseta sport de color azul oscuro, pantalón de mezclilla claro y tenis converse color blanco.

Características físicas:

Tez: Morena Clara.

Morena Clara. Estatura: 1.58 mts.

1.58 mts. Peso : 66 kg.

: 66 kg. Complexión: Media

Media Cara: Ovalada.

Ovalada. Ojos: Grandes, color café oscuro.

Grandes, color café oscuro. Cejas: Pobladas.

Pobladas. Nariz: Chica

Chica Boca: Mediana y labios gruesos.

Mediana y labios gruesos. Cabello: Lacio, largo y de color negro.

Cualquier información que sirva a la búsqueda y localización de la joven menor, se puso a disposición el número 6622898800 Ext. 15701.