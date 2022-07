Isssteson lanza portal de finanzas para conocer cifras de ingresos y egresos

HERMOSILLO, SON.- Un ejercicio nunca antes realizado en la historia de la institución, así presentó el director general del instituto; Jesús Manuel Acuña Méndez, al lanzamiento del portal de finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Dicho portal expone cifras reales de ingresos, egresos y deudores al instituto; así la opinión pública y los derechohabientes podrán consultar con sencillez, a través de una página de internet, quiénes deben a la dependencia, cuáles son los ingresos y egresos del instituto, qué es lo que alcanza a cubrirse con el dinero que ingresa a institución, así como el déficit existente de pensiones.

Acuña Méndez, detalló que en 60 años de historia jamás se había realizado un ejercicio de transparencia como este en Isssteson e hizo la invitación a la ciudadanía a ingresar a la información que se ofrece en el portal, para que sea cada vez mayor el número de ojos que auditen las finanzas de la institución.

Se trata del portal https://datos.isssteson.gob.mx/, una herramienta fácil de manejar y en la cual se encuentra publicado a detalle cada uno de los deudores al Isssteson, los montos de sus deudas, así como el dinero que ingresa por aportaciones de patrones a la institución.

"La promesa de este gobierno es una correcta administración y un combate a la corrupción; necesitamos explicarle a la ciudadanía, no nada más a los derechohabientes del Isssteson, sino a la ciudadanía, que es la que con sus impuestos paga todo, paga nóminas, paga salarios, paga todo, cómo funciona este lugar"

Recalcó que dicho portal, fue desarrollado con recursos humanos y tecnológicos propios de Isssteson, por ello, fácilmente se puede conocer el monto total de adeudos al instituto, los organismos, ayuntamientos y dependencias que tienen cuentas pendientes con la institución, así como sus montos.

Agrego que también se puede consultar la cuantía de los pagos realizados por organismos afiliados y los rubros en que se ha gastado dicho ingreso, así como los números exactos de los pagos de pensiones y jubilaciones y el ingreso obtenido directamente en dicho rubro.

El funcionario añadió que mes a mes, dentro de los primeros 10 días, se actualizará la información del portal para consultar de manera exacta las cifras y datos del instituto.

"Este ejercicio no se está llevando a cabo en ningún otro lado del país, en institutos de seguridad social estatales y no se había llevado a cabo en ninguna dependencia, tampoco en Sonora; esta es una instrucción muy precisa del gobernador, decirle a la gente la verdad y poderle mostrar con mucha claridad cómo se gasta el dinero, de dónde sale y también para qué alcanza y para qué no"