Issste de Navojoa se cae a pedazos; denuncian malas condiciones

Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado (Issste) denunciaron las malas condiciones en que se encuentra la clínica en el municipio de Navojoa.

A través de redes sociales, los pacientes evidenciaron en las condiciones adversas en la que opera el inmueble sin que directivos hagan algo por solventar la infraestructura.

" Los que han entrado a la clínica saben que es un cochinero. La falta de higiene y atención no son primordiales, además de que la infraestructura del edificio se está cayendo a pedazos ", expuso la derechohabiente Idalia Chávez Quintero.

A esta denuncia se suma la falta de medicamentos, falta de servicios indispensables, así como la cancelación de cirugías y traslados a otras ciudades por la inoperancia de los quirófanos.

" La atención es muy mala, nunca hay medicamentos, a poco días de las cirugías las cancelan y, por si fuera poco, no te quieren trasladar a otras ciudades porque consideran que no es indispensable o bien, en mi caso, me dijeron que no servía el elevador del quirófano en Hermosillo ", aseguró la señora Irma Guadalupe Yocupicio.

En constantes ocasiones, personal sindicalizado ha denunciado los abusos por parte de directivos y las malas condiciones en las que tienen que trabajar a diario.

" Ya estamos cansados , siempre dicen que van a llegar los apoyos y recursos para rehabilitar el inmueble pero sólo dan largas. Tenemos muchos años trabajando en esta situación deplorable ", destacó un trabajador que decidió omitir su nombre.

Por último, los trabajadores resaltaron que la carencia de servicios y utensilios para laborar y dar la atención integral a los derechohabientes son un constante reclamo por parte del personal que labora en la clínica.