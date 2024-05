"Soy una mujer de resultados": Isela Montes de Oca

La candidata a diputada local por el distrito 11 de Hermosillo, busca llegar al Congreso del Estado para respaldar a los habitantes de Bahía de Kino, poblado Miguel Alemán y la zona poniente de Hermosillo.

La inclusión es palabra clave en la visión sobre el desarrollo que profesa Isela Montes de Oca, candidata a diputada local por el distrito 11 de Hermosillo. Como abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, busca llegar al órgano legislativo para respaldar a los habitantes de Bahía de Kino, poblado Miguel Alemán y la zona poniente de la ciudad.

" Yo creo que el Distrito 11 de Hermosillo es el más diverso que existe, aparte de que geográficamente hablando es el más grande. Toda la diversidad que puede existir en los hermosillenses se representa allí. Empezamos desde Punta Chueca, en donde tenemos la comunidad comca'c; luego tenemos a Bahía de Kino con los buzos, con los pescadores, con los comerciantes turísticos; y luego tenemos la zona urbana ", compartió la candidata.

A ello se suman múltiples ejidos y una inmensa zona urbana: solo en Puerta Real, informó Montes de Oca, se estima una población de 19 mil vecinos a lo largo y ancho de las 10 etapas. De acuerdo con ello, la inclusión toma múltiples formas y se enfila a un objetivo: hacer visible lo invisible.

" Desde el congreso (del Estado de Sonora) se puede hacer muchísimo para propiciar las condiciones para estas personas que tanto nos necesitan. Yo siempre menciono que estoy en esto porque me gusta hacer visible lo invisible, me gusta hablar de estos temas de los que poco se habla, que pocas veces volteamos a ver ", afirmó la aspirante a diputada local.

Uno de los puntos prioritarios para la zona del poblado Miguel Alemán, destacó, es la educación: "Urge tener una universidad digna de los estudiantes del poblado Miguel Alemán y mejorar las condiciones de transporte para ellos, para sus idas y venidas, no solo para el poblado, también para los habitantes de Bahía de Kino y ni qué decir de los de Punta Chueca".

En una visión de conjunto, Montes de Oca destacó que la propuesta de un transporte eléctrico para estudiantes, planteada por Antonio Astiazarán en su contienda por la reelección como presidente municipal de Hermosillo, se dirige a solventar este tipo de carencias.

" Poder contar con un transporte eléctrico dirigido, en este caso, especialmente para estudiantes de las comunidades rurales, vendría a ser de muchísimo valor. Si pensamos que para alguien de Pueblitos o Altares puede ser complejo llegar a la Universidad de Sonora, por ejemplo, imaginate para alguien de Bahía de Kino o Punta Chueca ".

Este aislamiento de las comunidades cercanas al mar, precisó la candidata, no se presenta de manera exclusiva en el campo de la educación: en materia de salud, dijo, se requiere mejorar el servicio de ambulancias y generar la infraestructura necesaria para entender a la población de forma adecuada.

Pero el desarrollo de la infraestructura, indica Montes de Oca, debe alinearse a un concepto más amplio de la inclusión, también en la zona urbina de Hermosillo, ya que permea otros rubros y genera, entre otras cosas, deserción escolar.

" Yo siempre digo que en Hermosillo hay aproximadamente 40 mil personas con discapacidad y pocas veces los vemos en espacios públicos. No es porque no existan, pero tristemente tenemos espacios y condiciones que pocas veces se diseñan para ellos, no solo por el gobierno, también es un tema de la iniciativa privada ", lamentó.

A largo plazo, la candidata de Fuerza y Corazón por Sonora mencionó que en caso de que los habitantes del poblado Miguel Alemán busquen la municipalización, ya puesta a discusión en múltiples ocasiones, recibirán apoyo desde el Congreso y, en particular, desde su virtual representación.

Por último, Isela Montes de Oca afirmó que uno de sus compromisos como candidata a la diputación local es respaldar el proyecto de Antonio Astiazarán, en caso de un resultado favorable el próximo 2 de junio.