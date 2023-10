Investigan a empresas de Sonora por traslado de droga en paquetería

El delegado de la FGR en Sonora informó que se está trabajando para llevar a proceso a los apoderados para que respondan el por qué se están detectando paquetes con drogas en los camiones.

Tras los decomisos de drogas que ha estado realizando la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en carreteras de Sonora, se informó que son entre tres y cuatro empresas que entregan paquetes las que se están investigando por este delito.

Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR en el estado, comentó que estas empresas están operando en Hermosillo y en otras partes de Sonora, por lo cual se está trabajando para llevar a proceso a los apoderados para que respondan el por qué se están detectando paquetes con drogas en los camiones.

“ Se revisan los paquetes donde lo que más se descubre en ellos son porciones de metanfetamina, cantidades de metanfetamina, estamos viendo la forma de cómo jalar a proceso a los apoderados legales de esas empresas para que respondan qué es lo que están haciendo ellos para prevenir que lo que se envía no sean sustancias ilícitas, no sean armamentos, no sea algo ilícito ”, precisó.

Detección de narcóticos en paquetes

Sergio Méndez indicó que las empresas que se encargan de enviar paquetes deben de tener más cuidado con aquello que trasladan, por ello recomendó que es necesario que los vehículos que utilizan para la entrega de paquetes cuenten con herramientas tecnológicas indispensables para evitar que entre la mercancía que se traslade vengan estos paquetes con narcótico.

Por último, el delegado compartió que están trabajando para detectar tractocamiones con narcóticos, ya sea con fentanilo o metanfetaminas, pues aseguró que es un tema esencial para evitar el consumo de drogas en el estado.