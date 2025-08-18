Sonora avanza en la expansión de servicios de salud con la construcción de nuevos hospitales y personal especializado.

Para garantizar un sistema de salud universal de primer nivel, el gobernador Alfonso Durazo Montaño indicó que se han invertido más de 40 mil millones de pesos en lo que va de la administración estatal para modernizar y expandir la infraestructura hospitalaria en el estado, así como abastecer de medicamentos y aumentar el personal médico especializado.

El mandatario sonorense señaló que se ha puesto en marcha la construcción de seis nuevos hospitales, uno de ellos en funcionamiento, bajo la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar, en los municipios de Etchojoa, Navojoa, Vícam, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado.

Respecto a la construcción del nuevo Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado, se requirió una inversión superior a los dos mil 171 millones de pesos y sustituirá al Hospital General de Subzona No. 12, ampliando la cobertura médica con la incorporación de 24 especialidades y un incremento en su capacidad hospitalaria. Beneficiará a 128 mil derechohabientes, contará con 120 camas; servicio de urgencias; 14.5 consultorios de especialidades.

En Hermosillo, el gobernador Durazo puso en marcha el rescate del antiguo nosocomio para convertirlo en Hospital General de Zona No. 15 del IMSS “Ernesto Ramos Bours” que operará como Hospital Universitario, en el que anualmente 100 alumnos egresados de Medicina de la Universidad de Sonora (Unison) y otros centros educativos podrán especializarse. Se prevé que entre en operaciones en septiembre próximo con una inversión cercana a los 500 millones de pesos. Contará con 90 camas, de las cuales 29 serán para medicina interna, 17 para ginecología y 10 para pediatría.

En seguimiento a la creación de nuevos nosocomios, en Guaymas se construirá un hospital del IMSS que beneficiará a más de 162 mil derechohabientes, cumpliendo así una demanda de los habitantes del sur de Sonora.

Además, el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Vícam Switch es uno de los compromisos pactados con las comunidades de la etnia yaqui para contar con servicios de salud gratuitos y de calidad, como parte de las acciones del Plan de Justicia de los Pueblos Originarios. Ofrecerá atención de manera continua para alrededor de 50 mil habitantes de las comunidades Yaquis y poblaciones cercanas.

En cuanto al Hospital General de Zona del IMSS en Navojoa, mejorará la infraestructura médica de toda la región sur del estado, con una inversión de más de dos mil millones de pesos en obra civil y equipamiento de vanguardia, beneficiando a más de 96 mil habitantes de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Villa Juárez y Navojoa.

También, el mandatario estatal puso en marcha la construcción del Hospital de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, que contará con una inversión inicial de 19 millones de pesos.