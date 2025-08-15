Jubilados bajo la Ley del Seguro Social de 1997 que contraten una pensión vitalicia podrán recibir un bono extraordinario de hasta 9 mil pesos junto a su primer depósito.

En este año, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se jubilen bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 y opten por la modalidad de pensión vitalicia podrán recibir un pago único de hasta 9 mil pesos como incentivo adicional.

Este bono se entrega junto con el primer depósito de la pensión y no forma parte de los pagos mensuales regulares. Su objetivo es reconocer la elección de una aseguradora que brinde las mejores condiciones económicas y de seguridad al contratante.

¿Quiénes pueden recibirlo?

El beneficio aplica únicamente para quienes:

Cumplan 65 años al momento de solicitar la pensión

al momento de solicitar la Hayan causado baja en el Régimen Obligatorio del IMSS

Tengan al menos 850 semanas cotizadas en 2025 (requisito que aumentará hasta mil en 2031)

Cuenten con recursos suficientes en su cuenta Afore para contratar una Renta Vitalicia

Elijan una aseguradora autorizada por el IMSS

Aseguradoras participantes

Entre las compañías autorizadas para ofrecer la modalidad de Renta Vitalicia están:

Profuturo GNP Pensiones

Pensiones Banorte

Pensiones BBVA Bancomer

Pensiones Sura

El bono extraordinario se deposita en una sola exhibición junto con el primer pago de la pensión vitalicia, permitiendo que el jubilado reciba un ingreso inicial más alto y fortalezca su seguridad financiera desde el inicio de su retiro.

Este esquema asegura un ingreso mensual de por vida y un Seguro de Sobrevivencia que protege a los beneficiarios en caso de fallecimiento del titular. Elegir de forma informada la aseguradora puede representar una diferencia importante en la estabilidad económica a largo plazo.