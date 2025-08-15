Pensionados del IMSS recibirán pago único de hasta 9 mil pesos en 2025
Jubilados bajo la Ley del Seguro Social de 1997 que contraten una pensión vitalicia podrán recibir un bono extraordinario de hasta 9 mil pesos junto a su primer depósito.
En este año, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se jubilen bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 y opten por la modalidad de pensión vitalicia podrán recibir un pago único de hasta 9 mil pesos como incentivo adicional.
Este bono se entrega junto con el primer depósito de la pensión y no forma parte de los pagos mensuales regulares. Su objetivo es reconocer la elección de una aseguradora que brinde las mejores condiciones económicas y de seguridad al contratante.
¿Quiénes pueden recibirlo?
El beneficio aplica únicamente para quienes:
- Cumplan 65 años al momento de solicitar la pensión
- Hayan causado baja en el Régimen Obligatorio del IMSS
- Tengan al menos 850 semanas cotizadas en 2025 (requisito que aumentará hasta mil en 2031)
- Cuenten con recursos suficientes en su cuenta Afore para contratar una Renta Vitalicia
- Elijan una aseguradora autorizada por el IMSS
Aseguradoras participantes
Entre las compañías autorizadas para ofrecer la modalidad de Renta Vitalicia están:
- Profuturo GNP Pensiones
- Pensiones Banorte
- Pensiones BBVA Bancomer
- Pensiones Sura
El bono extraordinario se deposita en una sola exhibición junto con el primer pago de la pensión vitalicia, permitiendo que el jubilado reciba un ingreso inicial más alto y fortalezca su seguridad financiera desde el inicio de su retiro.
Este esquema asegura un ingreso mensual de por vida y un Seguro de Sobrevivencia que protege a los beneficiarios en caso de fallecimiento del titular. Elegir de forma informada la aseguradora puede representar una diferencia importante en la estabilidad económica a largo plazo.