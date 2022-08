Nayeli no dudó y ante la inundación, tomó una escuela como albergue

La historia de la familia Félix es una de tantas que surgieron tras la inundación en Empalme el pasado 20 de agosto, donde cientos de personas perdieron todo y algunas hicieron lo necesario para ponerse a salvo de la fuerza del agua.

Para resguardarse de la inundación registrada el pasado 20 de agosto, Nayeli Félix, madre de familia de la colonia Ronaldo Camacho en Empalme rompió las cadenas de la puerta del Jardín de Niños Juan Aldama y lo habilito como albergue.

“Cuando nos dijeron que estaba subiendo el agua caminamos una calle abajo para ver si era cierto y al ver que sí, nos regresamos rápido a la casa para sacar a mi abuela de 75 años, mi madre, mis hijos y yo la llevamos tres calles arriba, donde creímos que no subiría el agua, pero el punto más alto que vimos fue el kínder, por lo que decidí llevar a mi familia ahí, pero estaba cerrado y pues tenía que tomar una decisión rápido, por eso botamos los candados y tumbamos las cadenas” , compartió la señora Nayeli Félix.

Esta dijo, fue una medida emergente porque tenía que poner a salvo a sus hijos de once y doce años, así como a su abuela de 75, a su mamá de 57 y a su padre de 50 años.

“Recuerdo que cuando estaba subiendo ele agua, los primero que pensamos fue ponernos a salvo, pero también a nuestros dos borregos, la televisión, porque la acababa de comprar hacía un mes” , dijo.

Recordó que mientras salían del domicilio, la corriente los movía fuertemente, pero que, afortunadamente pudieron salir y buscar un lugar seguro, una vez que puso a salvo a su familia, comentó la señora Nayeli que no pensaban pasar la noche en el jardín de niños, pero viendo las inclemencias del clima, tuvieron que llamar a la encargada del plantel para que les abriera las aulas y al menos 10 familias se albergaron ahí.

Por una semana completa permanecieron en el lugar, recibiendo apoyo de diversas instancias, asociaciones y de la población misma, lo cual agradeció, porque todavía el pasado fin de semana, no habían podido habilitar su hogar para regresarse.

“Todas las cosas se nos engalanaron, han pasado muchos días y las autoridades no nos ayudan a limpiar y no podemos regresar y aunque nuestra situación es difícil, me están llamando de la planta maquiladora en la que trabajo para que regrese, pero no tengo la manera” , lamentó.

SOLICITAN DONACIONES TRAS PERDER TODO

Mencionó que perdió todo con la inundación y que estaba esperanzada a la ayuda que pueda recibir para empezar a recuperarse de tremendo golpe económico que se reflejó con la inundación.

La señora Nayeli Félix requiere ropa y calzado para su familia, pero lo más indispensable que dijo necesita, es un colchones para que la familia pueda descansar tranquilamente.

La mamá de Nayeli Félix, usa talla 17 de pantalón o bermuda, blusa talla grande, calzado del número 4; su papá talla 34 de pantalón, camisa talla grande, zapatos talla 8; su hijo menor calza del 3, usa talla ropa talla 12-14; el niño de 12 años calza del 6, usa pantalón talla 16 y camiseta mediana, mientras que ella, usa pantalón talla 13, camiseta grande y calza del 5.

Los interesados en ayudar a esta familia, pueden dirigirse a Palacio Municipal de Empalme, que tienen habilitado como centro de acopio y si gustan hacer llegar el recurso de forma directa, es ahí donde los pueden orientar para que los ayuden a que les llegue el beneficio.