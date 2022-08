Familia Jiménez pierde todo en inundación por cuarta vez

El señor Sergio Jiménez Lozano recordó que pasó por una situación similar en los años 1990, 1992 y 1998, donde incluso colaboró en las labores de rescate en San José de Guaymas, y cuando regresó a su casa esta ya se encontraba inundada.

Aquellas vivencias le dejaron como experiencia el velar primero por su familia antes que cualquier otra persona, ya que nunca tuvo ayuda de nadie cuando él también lo perdió todo.

"En 2009 con el huracán Jimena, todos los de la colonia optamos por cuidarnos unos a otros, ya que la mayoría somos familia y tenemos que cuidar lo poco que nos quede, tratar de rescatar nuestras cosas y empezar de nuevo a construir un hogar" , dijo.

Ahora, con lo que experimentó el pasado fin de semana sus prioridades cambiaron, ya que tiene una nieta, que mencionó, es la que le da fuerzas para seguir adelante, pues el señor hace apenas cinco años perdió las piernas en un accidente. Pese a las condiciones anteriormente mencionadas, Sergio se mostró entusiasta ante esta adversidad.

No podemos hacer nada, cuando empezó a subir el nivel del mar lo que hicimos fue movernos rápidamente hacia la cancha, los vecinos llevaban lanchas, yo no puedo porque estoy en silla de ruedas, pero entre todos nos apoyamos, no puedo dejarme caer porque mi nieta tiene que vernos firmes para que no tenga miedo a nada

Sergio Jiménez Lozano