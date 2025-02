El Operativo Sorpresa consiste en revisar las mochilas de los estudiantes para prevenir que porten objetos prohibidos que dañen la salud e integridad suya y de sus compañeros.

La Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) realizará el Operativo Sorpresa de manera aleatoria en planteles de educación básica y media superior.

Cecilio Luna Salazar, Aepaf, explicó que este operativo se lleva a cabo para prevenir que los estudiantes porten objetos prohibidos que dañen la salud e integridad de ellos y sus compañeros, a través de la revisión de mochilas.

"Fechas exactas no podemos manejar por cuestiones de no poner aviso, pero ya iniciaron las operaciones en algunos planteles de otros municipios. No puedo especificar cuáles de momento, pero ya iniciamos" , detalló.

Luna Salazar indicó que los protocolos que la escuela debe seguir varían conforme a la situación; sin embargo, en todos involucran a las autoridades correspondientes.

"Son varios protocolos porque tenemos uno por arma de fuego, otro por arma blanca y otro por drogas, pero siempre es trabajar en coordinación con la autoridad escolar, seguridad y siempre a los padres de familia" , agregó.

Por ello, reiteró el llamado a padres de familia a tomarse unos minutos para hablar con los menores y, a la vez, revisar y percatarse de qué llevan los menores a la escuela y con qué regresan a casa.