Hermosillenses disfrutan desde las alturas el segundo Festival del Globo

Globos, música, comida y mucho más se vivió este sábado en el primer día del festival en la Ciudad del Sol.

Cientos de hermosillenses se dieron cita puntual para disfrutar del espectáculo gratuito de globos aerostáticos y música en vivo del primer día del Segundo Festival del Globo en Beroa Residencial.

El evento se destacó por su enfoque en la diversión familiar, ofreciendo actividades y áreas para personas de todas las edades, e incluso contó con espacios para mascotas, donde también estuvieron presentes diversas asociaciones animalistas de la ciudad.

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la propuesta de matrimonio de Vannesa y Carlos, quienes sellaron su compromiso rodeados de familiares y amigos, creando un recuerdo inolvidable.

“ Les deseamos una vida llena de risas, amor y momentos inolvidables ”, compartió el Gobierno de Hermosillo a través de sus redes sociales.

Esta mañana en el Festival del Globo, dos personas tomaron la decisión de compartir juntos el resto de sus vidas.



¡Muchas felicidades a Vanessa & Carlos! Les deseamos toda la suerte y felicidad.#ConstruyendoComunidad pic.twitter.com/jbvF7E2cOy — Gobierno de Hermosillo (@HermosilloGob) October 21, 2023

La oferta gastronómica fue muy variada, desde tacos de carne asada hasta quesadillas de chicharrón prensado, gorditas de nata y demás productos locales que deleitaron a los asistentes.

“ La oferta gastronómica me pareció excelente, vine con la familia a ver el show y como no había comido porque me vine saliendo del trabajo, me eche unos taquitos riquísimos y vamos por el postre ", dijo sonrientemente Jorge Soto, quién acudió por primera vez en compañía de sus 3 hijos y esposa.

Las actividades no se limitaron únicamente a los globos, ya que los participantes también pudieron disfrutar de paseos en pony, cine al aire libre, inflables, arte con caballetes, entre otras cosas.

Te puede interesar Arranca Segundo Festival del Globo en Hermosillo

La buena música no faltó

La música fue protagonista del evento con una serie de presentaciones variadas en género y estilo, comenzando con una caravana artística, seguido de la presentación de los Hijos de Nadie y Ricky Reyna.

Danny Symonds amenizó la tarde en punto de las 17:15 horas, y luego llegó el turno de Grupo Calavera, previo al tan esperado concierto de Matute.

“ Este tipo de eventos son los que necesitamos, es el segundo año que acudo, le diría a los que no han venido que se echen una vuelta, les va a encantar, no se van a arrepentir ”, resaltó Carolina Mendoza.

Es importante señalar que este festival no concluye aquí ya que la diversión y ambiente familiar continuará el día de mañana, brindando a quienes se perdieron el primer día una segunda oportunidad para disfrutar de esta experiencia única.