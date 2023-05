Inician trabajos de rehabilitación del Obelisco y la fuente en Guaymas

La mañana del viernes, trabajadores de la Dirección de Parques y Jardines arreglaban las palmeras, y todo el concreto viejo de la fuente quedó demolido con el apoyo de maquinaria pesada, para terminar la obra antes del 13 de julio.

Esta semana inició la rehabilitación del espacio donde se encuentra el monumento del Obelisco y su fuente, con un proyecto que se cambió debido a los reclamos de ciudadanos que pedían conservar la fuente.

Cabe señalar que, el jueves de la semana anterior, la presidenta municipal Karla Córdova González anunció que quitarían la fuente porque su reparación cuesta varios millones de pesos y el plan era reducir costos e invertir alrededor de 800 mil pesos en una explanada en el lugar de la fuente, sin embargo, este viernes 26 declaró que el monto será de 800 mil pesos pese a que si se va a arreglar la fuente.

“Esta inversión va a ser dada por el municipio, pero los que están participando, como la persona que vende el concreto en Guaymas, no le va a ganar al concreto, esa es la ayuda que nos van a dar algunos empresarios, que se van a abaratar los costos, si se va a quedar la fuente, pero también va a ser un lugar para hacer honores, porque el obelisco es para hacer honores a los Héroes Civiles, y se va a reducir unos metros para poder poner la ofrenda floral debajo del Obelisco”, comentó.

Afecta la falta de personal

En torno a los alegatos en redes sociales que señalan a Córdova González como una persona que “está destruyendo Guaymas”, dijo que nunca han querido destruir la ciudad, y que, al contrario, trabajan para dejar un lugar mejor, pero les afecta mucho la falta de personal que realic el mantenimiento de los espacios públicos.

“Hay cosas que no podemos mantenerlas mientras la partida mil no nos lo permita, o sea la nómina, tenemos muchos trabajadores mayores que se tienen que pensionar, también muchos trabajadores que actualmente están incapacitados, entonces tenemos muy poca gente, la persona que está asignada al Obelisco tiene una incapacidad, todavía no nos contesta el ISSSTESON, está en trámite”, explicó.

La Dirección de Parques y Jardines, adscrita a Servicios Públicos Municipales, actualmente cuenta con dos cuadrillas, que equivalen a 35 trabajadores para toda la zona urbana y rural del municipio, y mientras no se abra lugar para nuevas contrataciones los avances serán escasos, por lo que la primera edil hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore manteniendo limpios los espacios comunes, y dijo que se aceptarán con gusto las propuestas de empresarios que quieran colaborar, y con ello aminorar la carga que tiene el Ayuntamiento.