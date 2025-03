La conferencia se centró en los cambios y características de las reformas al Poder Judicial.

La comisaría de Seguridad Pública Municipal de Nogales llevó a cabo una conferencia magistral sobre la Reforma Judicial Estatal, dirigida a personal operativo y jueces cívicos.

La conferencia, impartida por el director jurídico del Congreso del Estado, Pavel Núñez Moreno, se centró en los cambios y características de las reformas al Poder Judicial.

Entre los temas tratados, se destacó que los jueces y magistrados serán electos por el voto popular, con un cargo de nueve años, y no de doce como era antes. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá sesionar en pleno y no en dos salas, y los ministros deberán durar en el cargo solo 12 años y no podrán ser reelectos.

También se destacó la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros y la limitación de sus salarios a no superar los de la Presidenta de la República. Asimismo, se extinguirán los fideicomisos al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ordenará reintegrar los fondos a la Tesorería de la Federación.

La conferencia también abordó la conclusión de los encargos de los actuales titulares de los órganos jurisdiccionales el día que los funcionarios electos tomen protesta. Además, se extinguirán las figuras del Consejo de la Judicatura Federal y se crearán el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano Administrativo Judicial.