Indigentes causan problemas en el Mercado Municipal de Navojoa

NAVOJOA, SON.- Sobre las inmediaciones del mercado municipal de Navojoa "Manuel Ávila Camacho" deambulan indigentes que se portan agresivos con usuarios y visitantes, denunciaron comerciantes.

Además del aspecto que dan por la vestimenta y mal olor que de ellos emana, los vendedores manifestaron que también hacen sus necesidades fisiológicas frente a todos.

"Me ha tocado ver que estas personas sin hogar han hasta agredido a personas que no les dan la limosna, está muy mal que anden aquí como si nada, eso también nos merma en las ventas porque mucha gente no se acerca al centro por el miedo que genera ver a esas personas"