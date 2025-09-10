Decenas de fotos y videos circulan en redes sociales luego de que la noche de este martes se pudiera ver un fenómeno conocido como Cumulonimbus en el Valle del Yaqui.

La noche de este martes, habitantes de Ciudad Obregón y distintas comunidades del Valle del Yaqui fueron testigos de un fenómeno natural que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales: una gigantesca nube iluminada por descargas eléctricas que destacó en el horizonte.

De acuerdo con especialistas, se trató de un cumulonimbo, una nube de gran desarrollo vertical asociada a tormentas eléctricas. En este caso, la actividad observada correspondió principalmente a relámpagos intranube, es decir, descargas que ocurren dentro de la propia nube y que iluminan su interior sin generar impactos visibles en tierra.

La magnitud de la nube y la frecuencia de los destellos dieron la impresión de una tormenta fija en el cielo, lo que causó sorpresa entre los vecinos, ya que en gran parte de la ciudad no se reportaron lluvias, apagones ni daños.

Videos y fotografías captadas por la ciudadanía circularon durante horas, mostrando cómo la nube adquiría tonalidades rojizas y rosadas, acompañadas de relámpagos que iluminaban por completo el cielo.

En redes sociales, algunos usuarios llegaron a bautizarla como la "tormenta fantasma", debido a que no dejó rastros de precipitación en superficie, lo que alimentó teorías curiosas e incluso especulaciones de tipo extraterrestre.

Hasta el momento, las autoridades de protección civil y servicios meteorológicos no han emitido un reporte oficial, aunque la explicación está en la meteorología, misma que señala que este tipo de formaciones son comunes en temporadas de alta inestabilidad atmosférica, como la que actualmente se vive en Sonora.