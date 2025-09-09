Personal de la Segunda Región Naval y el chofer lograron evacuar a los menores sin que se registraran lesionados.

Elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Segunda Región Naval, rescataron este martes a un grupo de 10 niños que viajaban en un camión escolar y quedaron atrapados en una vialidad inundada en el municipio de Cajeme.

De acuerdo con el reporte oficial, la unidad se atascó debido a las condiciones provocadas por las lluvias en la zona, lo que impidió que los menores pudieran descender por sus propios medios.

La rápida intervención de personal naval permitió evacuar a los estudiantes junto con el chofer del vehículo, quienes fueron puestos a salvo y entregados sin lesiones a personal docente del plantel educativo.

La Secretaría de Marina recordó a la ciudadanía que, para la atención de emergencias, se encuentra disponible el número de la Segunda Región Naval en Guaymas, 622 222 3071, así como la línea nacional 800 627 4621 (800 MARINA 1).