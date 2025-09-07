El incendio fue controlado con extintores y tras la inspección los pacientes pudieron reingresar al nosocomio.

Un conato de incendio registrado la tarde de este domingo en el Hospital General de Zona Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Guaymas, obligó a la evacuación de 118 pacientes, de los cuales 18 fueron trasladados a otros hospitales. La emergencia movilizó a cuerpos de rescate de Guaymas y Empalme.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de humo en el edificio ubicado en la calle 10. De inmediato, autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar.

¿Qué pasó en el HGZ No. 4 de Guaymas?

De acuerdo con José Ángel Burruel Mariscal, coordinador municipal de Protección Civil, el conato de incendio se originó por un cortocircuito en el tercer piso del hospital, lo que generó una importante cantidad de humo y motivó la evacuación preventiva de pacientes y familiares.

El funcionario detalló que personal del IMSS utilizó extintores para controlar el fuego, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos iniciaron la evacuación y realizaron una inspección general de las instalaciones.

Así fueron evacuados la tarde de este domingo decenas de pacientes del Hospital General de Zona No. 4 de #Guaymas ante un conato de incendio que alertó a las autoridades de tres niveles de gobierno.



Video: Cortesía pic.twitter.com/pVokPfk6SN — EXPRESO (@Expresoweb) September 8, 2025

Normalizan operaciones del HGZ No. 4

Alrededor de las 20:00 horas, los pacientes fueron reingresados al hospital, luego de que se confirmara la seguridad en las áreas afectadas. Durante las labores, personal de Tránsito cerró calles aledañas para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

En la atención al siniestro participaron elementos de Bomberos y Cruz Roja de Guaymas y Empalme, además de autoridades municipales, estatales y federales que coordinaron las acciones.