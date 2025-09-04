La Secretaría de Salud de Sonora reportó 436 contagios de dengue hasta la semana 34 de 2025, sin defunciones. Guaymas y San Ignacio Río Muerto concentran la mayoría de los casos.

El Informe Semanal de Enfermedades Transmitidas por Vector confirmó que, hasta la semana 34 de 2025, en Sonora se contabilizan 436 casos de dengue, cifra muy superior a los 27 registrados en el mismo periodo de 2024.

Las autoridades de salud señalaron que, pese al aumento de contagios, no se han reportado defunciones en el estado.

Municipios con mayor incidencia

El mayor número de casos se concentra en Guaymas, con 346 contagios, y en San Ignacio Río Muerto, con 70. También se registraron casos en Hermosillo y Cajeme (7 cada uno), así como contagios aislados en Pitiquito, Fronteras, Álamos, Magdalena, Empalme y Nogales.

Panorama nacional

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, México acumula 6 mil 923 casos confirmados de dengue hasta la semana 33. Los estados con mayor incidencia son Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

En este contexto, Sonora ocupa el noveno lugar nacional en incidencia, con una tasa de 9.26 casos por cada mil habitantes.

Acciones preventivas

La Secretaría de Salud reiteró la campaña “Lava, Tapa, Voltea y Tira”, que busca eliminar objetos donde se acumule agua y puedan generarse criaderos del mosco transmisor.

Además, en coordinación con autoridades municipales, se reforzaron las jornadas de descacharre, con la recolección de 84 toneladas de cacharro en Hermosillo, Guaymas y Cajeme, considerados puntos prioritarios por el repunte de contagios.