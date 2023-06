A 10 días del incendio en Ímuris se ha controlado en un 70%: García Acedo

Jesús Leonardo García Acedo, presidente municipal de Ímuris, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que se ha visto afectada la economía de muchos de los rancheros, en la sierra de Las Águilas.

A diez días del incendio forestal y que ha afectado 10 mil 500 hectáreas, se registra un 70 por ciento del siniestro controlado y al menos un 60 por ciento de liquidación.

"La verdad es que sí, muy afectados en el tema económico, pero no nomás en el tema económico, sino también en el tema sentimental, mucha gente y la mayoría de los rancheros son personas que ahí nacieron, de ahí están viviendo, van de generación en generación", comentó.

De igual manera, mencionó que al corte de este domingo a partir de las 20:30 horas, la mesa de control de mando en el municipio de Ímuris, instalada en el Cabildo, tienen un reporte con el 70 por ciento del incendio controlado, con un 60 por ciento de liquidación y 10 mil 500 hectáreas devastadas.

A decir del edil, actualmente se tienen 184 personas en total;142 combatientes y 42 administrativos; brigadas de Yécora, Hermosillo, Ímuris, Nogales, Cananea y Agua Prieta.

"Este domingo se llevaron a cabo operaciones aéreas con 12 descargas en total, 24 mil litros de agua, las cuales fueron captadas dentro de lo que es la presa El Comaquito y cuatro vuelos extras en donde se transportaron a combatientes, es decir, un total de 88 elementos", dijo.

Explicó que, un solo combatiente fue trasladado a la cabecera municipal, debido a la picadura de una araña, sin embargo, no fue afectado por las llamas y, por otro lado, han tenido personas deshidratadas e intoxicados, no obstante, nada delicado.

¿Cuáles son las afectaciones?

Aseguró que, tienen gente especializada en la sierra para brindar los servicios de primeros auxilios, con capacidad de canalizar, hidratar y, sobre todo, atender de forma oportuna a cualquier persona.

"Actualmente tenemos aproximadamente, entre 10 a 12 ranchos ya afectados, lógicamente tenemos más de 20 ranchos en toda esa área, los que han sido afectados son de un 50 por ciento de los rancheros, aunado a la flora y la fauna de la sierra", indicó.

Detalló que, no es que no se actuara de manera inmediata, sino que la mano de obra de los combatientes es escasa, pues no pueden enviar un ejército si no saben combatir un incendio, pues las personas que suben a combatir son personas especializadas para ese tipo de trabajo.

García Acedo estimó que, el combate contra este incendio forestal podría tomar alrededor de cuatro o cinco días más y desgraciadamente, el clima no los ha perjudicado, provocando que las llamas brinquen brechas con el viento, aunado al calor.