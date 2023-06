Impulsa Gobierno de Sonora a Mypimes

Realizan feria "Transformando Mypimes" con el objetivo de vincular instituciones financieras con el empresariado y emprendedores sonorenses.

Como parte del arranque de la feria "Transformando Mypimes", que impulsa el Gobierno del Estado con el objetivo de vincular instituciones financieras con el empresariado y emprendedores sonorenses, este jueves se hizo entrega de reconocimiento a los alrededor de 50 emprendimientos que se capacitaron en el marco de este programa.

Margarita Vélez Rocha, secretaria de economía del Gobierno del Estado, comentó que la principal variable para que las Mypimes crezcan es la capacitación, por ello a través de maestros certificados pudieron ofrecer una preparación de cuatro días a los interesados.

"Estos instrumentos de apalancamiento para el surgimiento desarrollo o impulso están a disposición para todos en este día, pero son de manera permanente para todas las Mipymes del estado" , señaló.

Por su parte, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, compartió que al provenir de una familia de empresarios le ha tocado sufrir el viacrusis de lo que significa abrir una empresa.

"Desafortunadamente lo que en muchas ocasiones buscan las mypimes es -no me apoyes, nada más no me estés molestando-, y en ese sentido, el ejercicio que el día de hoy tenemos son muy importantes porque nos permiten la capacitación" , resaltó.

El Alcalde platicó acerca de la importancia de saber utilizar los financiamientos para impulsar un proyecto o potenciar un negocio, al igual que lo comentó Juan Pedro Loustaunau Molina, representante estatal de Nacional Financiera (Nafin).

Durante su participación Jorge Alberto Aguirre Rojas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que tan solo en la cámara de la construcción, el 95% de los afiliados son Mypimes y estos mismos son la prioridad para las gestiones, incentivos e impulsos a favor de ellas.