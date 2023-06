Siguen sin atender fuga de agua en colonia 5 de Mayo en Guaymas

Con base a la información de los vecinos, el escurrimiento se origina en los límites de su colonia con la Nacionalización del Golfo, y encharca alrededor de 500 metros, el canal embovedado tiene basura incendiada, y en el fondo está el desagüe repleto de los desechos que arrastró el agua potable.

A pesar de las continuas denuncias ante la Comisión Estatal del Agua (CEA), no son suficientes para que atiendan una fuga de agua potable corre por el arroyo de la colonia 5 de Mayo cada domingo, día en que llega el vital líquido a los hogares, el lunes continúa ya sin presión, y dependiendo del clima que tengan, el charco se evapora o se queda generando moho el resto de la semana.

Con base a la información de los vecinos, el escurrimiento se origina en los límites de su colonia con la Nacionalización del Golfo, y encharca alrededor de 500 metros, el canal embovedado tiene basura incendiada, y en el fondo está el desagüe repleto de los desechos que arrastró el agua potable, y en ocasiones de drenaje.

“Han sido muchos reportes, semana tras semana, video tras video que mandamos a la CEA, hemos ido a las oficinas, hablamos a la radio, ya le íbamos a hacer su pastelito a la fuga porque cumplió un año, y ya tiene un año con dos meses, yo ya me he peleado mucho”, comentó la señora Teresa Cortés, que vive en la calle Abedul.

El problema afecta a vecinos de colonias aledañas

Cabe señalar que, el problema también afecta a los vecinos de las colonias Las Palmas y Pescadores, porque los niños que caminan hacia la escuela primaria Niños Héroes y al kínder Julio Verne se ensucian al atravesar los charcos y también han caído al agua con todo y mochila.

“Es una colonia muy olvidada, no nos hacen caso, no tenemos alumbrado en toda esta parte, tengo un nieto que sale a las 20:00 horas de la escuela caminando; y por la misma oscuridad ha habido asaltos más arriba, roban celulares, golpean gente, últimamente ya no ha pasado, pero oíamos gritos de gente que la estaban golpeando y no sabemos cómo ayudar porque a veces puede ser por otros problemas, una vez dejaron dos muertos, y a los que viven ahí le da miedo y no pueden salir a ver, pero también es por lo mismo, porque no hay luz”, dijo.

La zona más oscura y peligrosa es el Arroyo Cívico, pero en general, toda la colonia tiene muy poco alumbrado y el pasado 30 de abril, durante el festejo del Día del Niño en el Parque Infantil, un grupo de vecinos se acercaron a la presidenta municipal a solicitarle que hiciera una visita a la colonia para exponer las necesidades, y aún la esperan.