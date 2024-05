Staus decide no estallar huelga; ¿darán clases virtuales?

El Staus decidió no irse a huelga, sin embargo, el paro por parte del Steus continúa, por lo que las puertas de la Universidad siguen cerrada.

Con 767 votos en contra, 743 a favor y 3 votos nulos, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) decidió no irse a huelga en la Máxima Casa de Estudios del Estado.

No obstante, a pesar de que los académicos de la Universidad de Sonora no se irán a huelga, el secretario general del Staus, Cuauhtémoc González Valdez, informó que los más de 47 mil alumnos que alberga la Unison no recibirán clases ni de manera virtual.

Contrato no incluye clases virtuales

González destacó que su contrato colectivo de trabajo no incluye dar clases virtuales a las y los alumnos, y que solo se estipulan las clases presenciales.

“Nosotros como maestros impartimos clases y los estudiantes, algunos, no van o no acuden de manera completa. El asunto es que te crea una situación en la que ellos pueden cuestionar que hayan ido a clases otros alumnos y ellos no y que no haya obligación, entonces sí se necesita tener una certeza jurídica para que pueda haber un modelo o un sistema de impartir clases en un sector, o sea si es virtual tendría que modificarse nuestro contrato, también establecerse esa directiva porque de lo contrario entraríamos en un problema de carácter legal” , aseguró.

A pesar de que Staus no se levantó en huelga, Steus sigue con su posicionamiento en el cierre de la Universidad de Sonora, por lo cual las negociaciones continúan y, de tener una respuesta positiva por parte de las autoridades, las banderas rojinegras se levantarían de la Máxima Casa de Estudios del Estado.