Trabajadores de Telmex buscan una "tregua"

El Sindicato de Telefonistas de México está realizando una votación para evaluar si se lleva o no una propuesta a la Secretaría de Trabajo y a la empresa Telmex para llegar a un punto de acuerdo y levantar 20 días la huelga como una "tregua".

Así lo confirmó Carlos Alberto San Juan Brothers, secretario general de la Sección XV del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en entrevista con el periodista Marcelo Beyliss en el programa de Expreso 24/7, edición matutina, donde comentó que son 56 mil trabajadores los que se están manifestando a nivel nacional.

" La propuesta consiste en que, en una mesa técnica, especialistas de Telmex y de la Secretaría de Trabajo analicen las finanzas de la empresa para que nosotros podamos demostrar que realmente lo que la empresa alega sobre lo del pasivo laboral no es problema por tener a sindicalizados o por mantener a los jubilados sindicalizados, si se llega a avalar esta propuesta se analizaría el levantar como tregua 20 días la huelga Si la empresa rompe este convenio, regresamos a la huelga ", explicó.

¿Por qué hacen la huelga?

Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo

Falta de cubrimiento de mil 942 vacantes a nivel nacional

Creación de empresas que subcontratan otros trabajadores

Telmex segrega y utiliza recursos de la misma empresa para crear otras empresas que subcontratan trabajadores con sueldos precarios y sin un contrato colectivo que los proteja. Lo que pretenden es abaratar la mano de obra y desaparecer la mano calificada Carlos Alberto San Juan Brothers

Secretario general de la Sección XV del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana

Agregó que en Hermosillo son alrededor de 360 trabajadores activos, además de otros 60 que ya están jubilados.

¿Habrá afectaciones para los clientes?

San Juan Brothers aseguró que no habrá ninguna afectación directamente para los clientes, pues no los dejarán intencionalmente sin el servicio de Telmex, sin embargo, de presentar alguna falla técnica, no habrá personal que pueda ir a atender el problema.

" Están cerradas las tiendas donde atienden para pagos en efectivo, los cajeros automáticos también están cerrados porque están dentro de las oficinas de Telmex, pero pueden seguir pagando en centros comerciales o en línea ", señaló.

Finalmente expuso que el Sindicato siempre buscó la manera de llegar a un acuerdo con la empresa para evitar el conflicto de la huelga, pues saben que esta afecta a muchas familias, incluyendo a las de los trabajadores de Telmex.