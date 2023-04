Exhorta Gobernador a retomar el diálogo entre Rectoría y Staus

Esto lo declaró el Gobernador del Estado Alfonso Durazo Montaño, quién reconoció el derecho de los trabajadores de emplazar y estallar la huelga; pero exhortó a que los actores de este suceso se abran al diálogo.

La huelga que estalló este viernes 28 de abril por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora en el Alma Máter sonorense, es un golpe importante a la imagen del Estado de Sonora frente a Inversionistas, por ello el Gobierno del Estado Buscará ayudar a las autoridades universitarias a transitar a una solución rápida.

"Obviamente es un tema que afecta de manera muy importante no sólo a la universidad no hay familia sonorense que no esté vinculada de manera directa o indirecta con la Unison es la institución más importante del estado de y consecuentemente tiene un impacto negativo" mencionó Durazo Montaño.

La imagen de Sonora se ve afectada comentó, por la representación que se tiene en el exterior de ser una entidad en que la estabilidad laboral se convierte en parte de las ventajas competitivas, agregó que durante el año y medio de gobierno que ha encabezado no se había registrado un solo paro laboral.



"Tengo información de que en la interlocución con la dirigencia sindical expresaba satisfacción respecto a lo logrado sin embargo, la decisión final no la tienen las dirigencias sindicales, la tiene la base sus representados es una organización muy democrática", comentó.

"También entiendo que, pues hubo una baja participación en algunas unidades que históricamente se han expresado por él no a la huelga finalmente. Estamos en un momento complejo mi llamado es a las autoridades y a la representación sindical a que establezcan una mesa inmediata de trabajo y que analicen las posibilidades de llegar a un punto de acuerdo" agregó Durazo Montaño.

Señaló que el tema del Infonavit y del ISR son los temas más complejos a tratar en las mesas de trabajo, pero aseguró que impulsará a que los trabajadores cuenten con un fondo de vivienda, un tema que no se ha tomado en cuenta en 80 años del inicio de la universidad, pero que es momento de iniciar su construcción.