El Sutcea en Guaymas emplazó a huelga para los primeros días de mayo

El Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua en Guaymas emplazó a huelga para los primeros días de mayo, debido al incumplimiento en la actualización salarial correspondiente a 2023 en el pago de ahorros, así como falta de material de trabajo.

El secretario de Trabajo y Conflictos del Sutcea, Álvaro Rodela Botello, señaló que el año pasado vivieron la misma situación, en la que las autoridades de la CEA estuvieron "dando largas" y fue hasta el mes de agosto cuando resolvieron a favor.

“Tenemos dos emplazamientos, uno por la falta carros, porque nos deben una remesa de uniformes desde que estaba Iván Cruz, no nos depositaron en tiempo y forma lo del fondo de ahorros y otro por la revisión general, no hemos aterrizado nada, lo que más le urge al trabajador es el aumento salarial porque vamos a llegar a mayo y la empresa todavía no nos propone nada”, dijo.

Cada año, cuando entra en vigor el aumento del salario mínimo en el mes de enero, los sindicatos acuerdan ese incremento en porcentaje tomando como base un 50% para negociarlo, y según Rodela Botello hasta hoy no ha habido ninguna reunión formal para ver el tema.

Explicó que al otro sindicato que opera en la CEA, el Sutspes, ya logró un aumento del 4% y que al Sutcea tentativamente les ofrecerían lo mismo, pero ellos no están sujetos a los aumentos que realiza el Gobierno del Estado, sino del Gobierno Federal.

“La audiencia está para después del 1 de mayo, depende de lo que se vea ahí sabremos si habrá estallamiento, aún nos deben del ejercicio del año anterior, somos 191 trabajadores entre jubilados”, comentó.

En 2022, el Sutcea enfrentó el mismo problema, y a pesar de que se organizaban mesas de trabajo con distintas secretarías, no podían conciliar, hasta que los trabajadores amenazaron con hacer un plantón en el Palacio de Gobierno de Hermosillo.