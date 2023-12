Motociclista es hallado sin vida a metros de su unidad

De acuerdo a los primeros respondientes, al llegar al lugar encontraron el cuerpo de un hombre tendido sobre la cinta asfáltica y a 20 metros la motocicleta en la que viajaba.

Un joven motocicleta fallecido fue el resultado de un percance vial registrado sobre la carretera estatal 145, rumbo a la salida sur del municipio de Huatabampo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:15 horas, en las inmediaciones de la colonia PRI 90, específicamente a la altura del templo de San Judas Tadeo de Huatabampo.

De acuerdo a los primeros respondientes, al llegar al lugar encontraron el cuerpo de un hombre tendido sobre la cinta asfáltica y a 20 metros la motocicleta en la que viajaba.

Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia pero poco pudieron hacer por el hombre ya que se encontraba sin signos vitales con un severo golpe en su cabeza.

Las causas del choque no se pudieron precisar pues al momento de la colisión no había nadie en el lugar de los hechos; Se presume que el guiador viajaba a exceso de velocidad y al perder el control de la moto sale proyectado de ella y al no traer casco pudo ser un golpe en la cabeza el que le quitará la vida.

En el momento el hoy occiso fue identificado como Iván 'N', de 19 años de edad, mismo que viajaba en una moto de la marca Italika 125, de color azul.