Realizan estudios sobre mortandad de aves costeras en Huatabampito

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tomó diferentes muestras de órganos para conocer la causa de muerte.

Luego de que el pasado fin de semana, decenas de aves aparecieran muertas a la orilla de la playa de Huatabampito, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se encuentra realizando los estudios correspondientes.

El enlace de Comunicación de Profepa en Sonora, Luis Arvayo Gálvez señaló que fue el Departamento de Ecología del Municipio el que notificó el hallazgo.

"Se tomaron muestras pero aún no tenemos los resultados de los estudios. Es importante no tratar de manipularlos porque no sabemos aún las causas de la muerte de esas aves" , comentó.

Buscan causas

Por su parte, la directora de Ecología Municipal, Ruth Alcantar Corral explicó que a las diferentes especies marinas, se les tomaron muestra de pulmón, tráquea, hígado, cerebro y vaso.

"Estás muestras serán preparadas para enviarlas a un laboratorio de alta bioseguridad en la ciudad de México para obtener a la brevedad posibles las evidencias sobre la causa de los decesos y así poder dar un resultado certero” , apuntó.

Emiten alerta

Alcantar Corral dijo que al no tener un dictamen certero, se tomó la decisión de dar aviso a SENASICA CPA que es la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).