Familia De León, única con tres generaciones en el Hospital General

Luis Roberto de León Zamora, hijo de Roberto de León Caballero y padre de Luis Rodolfo de León López cuenta cómo fue compartir instalaciones del Hospital General del Estado, el cual tras casi 80 años, cerró sus puertas este viernes.

Con el cierre del Hospital General del Estado 'Dr. Ernesto Ramos Bours', cientos de trabajadores de la salud concluyeron una etapa de su vida profesional para iniciar con una nueva mientras dejan atrás grandes recuerdos, pues muchos brindaron sus servicios por décadas en el inmueble que, con el paso del tiempo, se convirtió en su hogar.

Desde hace casi 80 años, el Hospital General del Estado conformó a una comunidad médica que con el paso de los años se volvió una gran familia que se fue integrando con el paso del tiempo y tejiendo historias de solidaridad, altruismo y vocación.

Una de esas historias la relata el médico cirujano Luis Roberto de León Zamora, quien orgullosamente integró a tres médicos activos de la familia, los cuales trabajaron dentro del Hospital General y que hicieron frente también a la pandemia del Covid-19 con la atención a la población.

El doctor adscrito al servicio de Cirugía General y Endoscopía, jamás se imaginó que el nosocomio sería su vida completa cuando a la edad de 16 años visitaba a su padre, el doctor Roberto de León Caballero, quien se desempeñaba en ese entonces como jefe de Patología.

“Inicié mis visitas al hospital en 1981, porque mi padre era el jefe de Patología en ese tiempo y yo cuando inicié la prepa iba de visita al servicio de patología”, recuerda con gusto.

Once años después, en 1992, el médico seguiría visitando el Hospital General del Estado para realizar su internado y sus residencias a la edad de 27 años, para después integrar el equipo de profesionales de la salud para la atención de personas.

A pesar de que han pasado casi 30 años desde su ingreso como residente, el médico cirujano y endoscopista, Roberto de León Zamora, todavía recuerda su primera operación, que fue una apendisectomía en el R1 de cirugía.

“Para mí el hospital representa toda una vida, somos la única generación que hemos estado tres médicos activos de la familia”, dijo con orgullo Luis Roberto de León Zamora.

Y es que, Luis Rodolfo de León López, hijo de Luis Roberto de León Zamora, también siguió los pasos de su padre y de su abuelo, en la medicina, quien trabajó como el jefe de residentes en ese hospital.

Desafortunadamente, la triada de doctores se disolvió en el 2021, cuando Roberto de León Caballero, perdió la vida a causa del Covid-19, lo que fue un duro golpe para el Hospital ya que en ese entonces se desempeñaba como director del nosocomio.

“En ese tiempo (de la pandemia de Covid-19) estuvimos los tres trabajando y somos una de las pocas familias que podemos decir eso”, dijo con seriedad.

Te puede interesar Hospital General del Estado cierra sus puertas este viernes

Grandes momentos

Aunque aún sobreviven a la pérdida de una gran persona para los De León, no todo fueron malas rachas, por el contrario, Roberto de León Zamora, expresó que su paso por el Hospital General del Estado fue bastante satisfactorio y siempre recordará los buenos momentos que pasó ahí.

“Es difícil hablar de eso…Son muchos recuerdos, buenos tengo que decirlo, la mejor etapa de mi vida profesional la pasé en ese hospital”, dijo con la voz entrecortada y con bastante nostalgia.

Roberto de León Zamora dijo que todos los domingos acompañaba a su padre al Hospital para prender un aparato que procesaba las laminillas de patología para que el lunes los médicos pudieran trabajar.

“Porque si no, el lunes tendrían que prender el aparato y las laminillas estarían procesadas el martes, en ese tiempo no eran automáticos, era de ir a prender un botón, entonces desde que tenía alrededor de seis años yo recuerdo el hospital, que íbamos todos los domingos antes de ir a comer, nos llevaban a la alberca; entonces yo recuerdo sus jardines, sus rosales, era cuando todavía no estaban las tiendas que hoy están, todo eso eran jardines del Hospital”, dijo.

Inicia una nueva era

Este viernes el Hospital General del Estado dejó de recibir a pacientes para migrar al Nuevo Hospital General de Especialidades, lo que representa mejores condiciones para los pacientes y mejor calidad de atención.

“Es la evolución natural, la verdad es que el hospital nuevo de especialidades es mucho más cómodo, más grande, más equipo, yo pienso que va a ser para bien y siempre se van a quedar los recuerdos en el Hospital General del Estado”, expresó el médico cirujano.

En cuanto a las nuevas generaciones que se formarán en el inmueble, el médico Roberto de León Zamora, dijo estar seguro de que saldrán mejor preparadas, ya que hay más tecnología.

"Yo creo que va a ser un muy buen paso hacia delante; los dos, el Hospital General que va a ser Seguro Social y el Hospital de Especialidades, que está muy bonito y muy amplio”, concluyó.

Una gran familia cambió de casa este viernes con la esperanza de llegar a una morada que reciba a nuevos integrantes y dar lo mejor a quienes lo necesiten.