Hermosillo es el municipio con más casos de rickettsia en Sonora

A la Semana Epidemiológica 43, se han registrado 22 fallecimientos en la capital del estado.

Hermosillo encabeza la lista de casos confirmados de rickettsiosis o fiebre manchada en el estado y tiene una letalidad de 3.1 por cada cien mil habitantes, de acuerdo a la Secretaría de Salud en Sonora.

La capital de Sonora tuvo un registro de 48 casos no fatales a la Semana Epidemiológica (SE) 43, además se sumaron 22 fallecimientos por esta enfermedad en la ciudad.

El secretario de salud en la entidad, José Luis Alomía Zegarra, detalló que la rickettsia es una enfermedad endémica, lo que significa que cada cierto tiempo Sonora como sus municipios registren casos.

“ Lo que nosotros hacemos desde la Secretaría de Salud son acciones preventivas para que esta enfermedad que es endémica no se convierta en un problema epidémico o afecte a un municipio o colonia en particular, que de hecho no ha sucedido ”, apuntó.

Disminuye letalidad

Alomía Zegarra agregó que en lo que va de este año se ha disminuido la letalidad por fiebre manchada o rickettsiosis en comparación a años previos, recordando que este padecimiento tenía el 50 por ciento de letalidad y actualmente es del 38 por ciento.