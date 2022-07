Dejan plantados a adultos mayores que acudieron por pensión del Bienestar

Una decena de adultos mayores, beneficiarios del programa de las pensiones del Bienestar, acudieron en vano a la Casa de la Cultura.

Desde las primeras horas de este sábado los adultos mayores se encontraban en el estacionamiento para que recibieran su apoyo de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal.

Estuvieron haciendo fila desde las 7:00 horas, pero personal de Bienestar Hermosillo nunca llegó al lugar citado previamente, por lo que tuvieron que ir caminando hasta las instalaciones de la dependencia ubicada en calle Pedro Moreno y avenida Jesus María Ávila para exigir su pago.

Después de esperar varias horas ante las inclemencias del clima, un guardia de seguridad, quien no quiso dar su nombre, informó a los beneficiarios que se suspendía la entrega de apoyos y se posponía para el próximo lunes y martes.

Exigen respuestas

Los inconformes exigieron que un representante oficial de la dependencia saliera a darles la cara, pero no fue así por lo que optaron retirarse.

Rosalva Arce, vecina del Palo Verde estuvo una hora haciendo fila en la Casa de la Cultura y otra hora más en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar. Todo fue en vano.

“Es la primera vez que me toca batallar para que me den mi apoyo, ellos están muy agusto con aire acondicionado, pero nosotros aquí en el calor ni agua nos dan, simplemente no les importamos”, dijo.

Volverán el lunes

Los beneficiarios mostraron su inconformidad principalmente porque nadie avisó del cambio de sede y posteriormente por la cancelación de la entrega de recursos, por lo que tendrán que volver hacer el gasto de regresar el próximo lunes.

“Mucha gente se tuvo que venir caminando, unos en silla de ruedas, otros con muletas, bastón, incluso con collarín, pero eso no le importa al Gobierno, puras trabas nos pone para darnos la pensión”, señaló Éricka Granilla.

“Incluso mi suegra tiene el problema de que la citaron hasta el poblado Miguel Aleman para que fuera a cobrar, siendo un método injusto ya que ella nunca ha vivido allá, no sabemos por qué la mandan, pero de Miguel Alemán viene gente a cobrar aquí”, mencionó la mujer.

Francisco Javier Avilez, quien como el resto iba con la esperanza de cobrar su pensión, indicó que “el lunes estaremos aquí si no nos han resuelto nada, nos vamos a Palacio de Gobierno para hacer un plantón hasta que nos resuelvan“.