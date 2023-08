Jóvenes sonorenses se abren paso en la semana de la moda 2023

Una docena de diseñadores integran el colectivo 'Beyond Walls Fashion Collective' que participará en este evento en la ciudad de Nueva York el 9 de septiembre.

El estado se posiciona en la escena global de la moda con la participación de 12 sonorenses que estarán participando en el Fashion Week 2023 en Nueva York el próximo 9 de septiembre, de los cuales se encuentran 7 hermosillenses.

Los jóvenes que estarán en Estados Unidos integran el colectivo llamado 'Beyond Walls Fashion Collective', quienes han destacado por la utilización de la piel de nopal en diseños y creaciones exclusivas, las cuales elaboraron desde marzo de este año, utilizando un toque artístico.

Los jóvenes que debutarán en la plataforma de altura en la moda son Marcos Acedo, José Urquijo, Isabel Lara, Andrea Robles, Jacxeline Briseño Vega, Andrea Ruiz y Diana Enriquez, todos ellos habitantes de la capital de Sonora.

Además, se encuentran dentro del colectivo los diseñadores de otras localidades, tales como Domingo Toledo y Haydee C. Sombra de Nogales, Adriana Meling de Navojoa, Alyson Sotelo de Magdalena de Kino y Zuleyma Zepeda de Tucson, Arizona.

La hermosillense Diana Enríquez dijo sentirse muy contenta y agradecida de participar en estos proyectos, ya que el poder llevar sus prendas a Nueva York es uno de sus mayores sueños profesionales y hoy lo puede concretar.

“Yo creo que puedo hablar por todos mis compañeros que estamos trabajando en esta colección, es una meta que tenemos en nuestra mente y por fin vamos a cumplir” , agregó emocionada.

Además señaló que la experiencia le ha permitido conectar con otros diseñadores y sus ideas, logrando integrar un buen equipo.

“Se me hizo muy padre trabajar con piel de nopal, es un material que yo ya conocía desde que lo empezaron a lanzar hace 2 o 3 años como algo innovador, sustituto de la piel animal y piel sintética, hacer un material sustentable dentro de la moda es algo muy bueno para el medio ambiente, es algo que me gustaría seguir haciendo” , apuntó.

Surge colectivo

Para llegar a la semana de la moda 2023, los diseñadores conectaron sus habilidades a través de Domingo Toledo, quien es diseñador y director de Border Fashion Week, convirtiéndose en una pieza clave para estar dentro del evento de talla internacional.

“Yo entré a una convocatoria de accesorios y ahí se me prende el foco de presentar mis accesorios pero me pregunté qué llevarían puestos los modelos; las bolsas que hago son de piel de nopal, es el concepto de la marca y dije tengo todos estos diseñadores que han presentado en la plataforma de Border Fashion Week ¿porque no llevarlos a que expongan su trabajo junto conmigo? Así nace el colectivo Beyond Walls Fashion Collective” , relató Toledo.