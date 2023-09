Morena, a consolidar su fortaleza en Sonora: Heriberto Aguilar

El coordinador estatal de Morena señaló que este es un partido que representa los principios y los ideales de un gran movimiento.

Tras la consulta para la Coordinación Nacional de la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, el partido Movimiento Regeneración Nacional continúa preparándose para la próxima jornada electoral, en donde esperan sumar a cerca de cuatro mil personas que estarán defendiendo las urnas en las votaciones del 1 de julio de 2024.

Para ello, Heriberto Aguilar Castillo, coordinador estatal de Morena, trabaja para sumar voluntades al movimiento así como consolidar la 4T en Sonora.

Pregunta: ¿Cómo recibe la coordinación estatal de Morena?

Respuesta: Estamos muy contentos porque recibimos un partido con mucha fortaleza, un partido donde tiene la fuerza de la decisión de continuar en la cuarta transformación a ras de calle; eso se debe a que ha sido un partido que representa los principios, los ideales de un gran movimiento y que ha tenido resultados con extraordinarios gobiernos.

El gobierno del presidente López Obrador, sus palabras y sus acciones sociales de atender a la gente, de voltear a ver al pueblo ha hecho que llegue a la mente y al corazón del pueblo y ha decidido continuar con Morena. Pero a la vez tenemos un extraordinario e incansable luchador en los principios de la 4T, el doctor Alfonso Durazo, que volteó a ver al Sonora profundo, esa fortaleza nos da a nosotros como partido la decisión firme y convincente de que la gente nos apoya. Tenemos una gran responsabilidad como partido de coordinar, organizar y articular toda esa voluntad del pueblo que sea materializable en las urnas en 2024.

P: ¿Qué hace falta por hacer de cara a las elecciones de 2024?

R: En principio una convocatoria amplia y plural, invitar a todos los ciudadanos que coincidimos, que la honestidad, forma de vida y de gobierno es la ruta que debe continuar nuestro país; los que coincidimos que el poder solamente tiene sentido y se convierte en virtud si lo ponemos a disposición del pueblo, los ciudadanos que coincidimos en que la lucha contra la corrupción es una parte fundamental y necesaria para el progreso así como para el desarrollo de nuestro país, los que coincidimos que el funcionario público debe vivir en la honrosa medianía y encontrar felicidad en hacer el bien a los demás, los que tenemos esa gran coincidencia que es todo un gran movimiento, un movimiento social porque somos la mayoría de los mexicanos que coincidimos en esa ruta, es organizarnos. Para que la cuarta transformación continúe su ruta ese es el principio, la convocatoria y la organización, a todos los que nos une la esperanza, es decir, lo que los ideales que nos unen en la continuidad de la cuarta transformación en ese gran sector de la sociedad, es la organización y la participación para encarar el proceso electoral de 2024.

P: ¿Se necesita todavía trabajar en la sociedad para lograr esa mayoría en las urnas?

R: Sí, porque somos un movimiento social en proceso de regeneración permanente y la suma de voluntades de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todas las formas de pensamiento, la convocatoria al empresariado, la convocatoria a la clase trabajadora, a mujeres y hombres del campo y de la ciudad, a los académicos a los intelectuales. Construimos una sociedad donde tenemos claridad de que la forma de avanzar como nación, de garantizar que las generaciones que vienen atrás de nosotros tengan un mejor país, es un sistema de gobierno que sea fraterno, que sea solidario, que atienda los derechos de todos.

P: ¿Qué sigue para la militancia luego del reciente proceso interno en Morena?

R: Mira, la parte esencial y fundamental en esta etapa es que formemos un comité de la defensa de la cuarta transformación, o sea, comités en todas las colonias a nivel de manzana, donde tengamos un compañero, una compañera que va a coordinar los trabajos de información, de organización y que esto permita tener un gran movilización el día del prelectoral y esto se logra porque hay muchos y muchas compañeras de convicciones de principios de ideales que dicen que no están esperando en sus casas, preguntan ¿en qué les ayudo?, ¿cómo nos organizamos?, ¿cómo nos unimos para que sea más fuerte la organización de la transformación? y eso nos permitirá ahora que tengamos la tarea, y que la vamos a cumplir, es una meta que por cada casilla, por cada sección, por cada casilla electoral haya al menos un comité en Sonora, hay números cerrados, casi 4 mil casillas.

P: ¿Cómo serán las elecciones dentro del partido para las diputaciones, presidencias municipales y demás?

R: Es una etapa importante porque nuestro partido, va a un proceso electoral donde se disputan los espacios de elección popular y nuestro partido va a llevar a los perfiles que sean legítimamente decididos por el pueblo, a través de una encuesta pondrán a quien decidan que sea nuestro militante o que sea militante del Verde o no necesariamente de los partidos que forman el movimiento, pueden ser ciudadanos que son parte del movimiento aunque no estén afiliados y esa participación pues va a tener que ser.

P: ¿Qué papel jugará Heriberto Aguilar en el proceso electoral?

R: Fíjate que yo estoy muy convencido que soy parte de un gran movimiento, que con los anhelos y los principios por los que siempre hemos luchado y a donde me ponga el movimiento, donde haga falta, si el movimiento me dice que es importante que esté en las calles visitando casa por casa llevando el mensaje de la transformación, tocando corazones, ahí estaré como brigadista. Y donde sea más conveniente seguramente ahí estaré; ahorita no pudiera adelantar porque faltan muchos procesos, pero aquí hay mística en nuestro movimiento, no luchamos por puestos, no hay ambiciones vulgares, luchamos por principios y por ideales, donde estratégicamente en las circunstancias del tiempo nos pongan ahí daremos toda nuestra voluntad, todo nuestro esfuerzo para que la 4T tenga larga vida.

P: ¿Cuáles serían las fortalezas de la Cuarta Transformación?

R: Representa un movimiento del pueblo, un partido que ha llevado una lucha muy larga en el tiempo porque a veces pensamos que Morena nace en 2018, que Morena inició con el registro en 2014 y no, Morena viene de un proceso mucho, mucho más atrás; podríamos poner 2006 donde hombres y mujeres de convicción, que es la gran fortaleza, que nunca se dieron por vencidos, nunca se doblaron al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, porque siempre estábamos convencidos que más temprano que tarde triunfaría nuestro movimiento porque representaba las causas del pueblo, entonces esa es la fortaleza.

P: ¿Cuáles son los sectores que siguen necesitando un impulso en Sonora?

R: Fíjate que en Sonora tenemos grandes avances y esos avances están detonando una mejor economía y se ha logrado por un gobierno sensible al pueblo en dos grandes columnas, en los programas sociales y proyectos estratégicos para el desarrollo económico. En programas sociales, el Gobernador, el Presidente de la República, podríamos decir que es el presupuesto social más grande de la historia que se ha aplicado en Sonora, donde más de tres viviendas de Sonora tienen algún beneficio y ese beneficio le está ayudando para mejorar las condiciones de vida, para estudiar, para tener mejor salud, para tener el derecho al bienestar urbano, estos aspectos es hacer una gran diferencia porque no solamente es el programa de desarrollo social, sino también la estrategia que hace el Gobernador para detonar el desarrollo económico, como la planta de fotovoltaica más grande de Latinoamérica que se está desarrollando, que está ya en muy poco tiempo para su terminación, como la modernización y ampliación del puerto de Guaymas, una modalidad ahora para los comercios del viejo Oriente para que no se vayan a Long Beach y que puedan aprovechar las vías férreas y las carreteras que tenemos.