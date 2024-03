"El problema no era el dinero, era la corrupción": Heriberto Aguilar

En entrevista exclusiva para e Media, el candidato habló sobre lo que planea legislar en cuanto al derecho a la educación, la seguridad y la vivienda.

A 10 días del inicio de la campaña de Heriberto Aguilar Castillo, mediante la cual buscará llegar al Senado de la República, el candidato considera que el proyecto que da pie a la coalición Sigamos Haciendo Historia se encuentra fortalecido gracias a los resultados del modelo de la 'Economía Moral'.

“Por primera vez he visto que el ciudadano expresa públicamente su definición por un proyecto político, y está involucrado; la revolución de conciencias ha jugado un papel fundamental” , expresó.

Las propuestas de Aguilar Castillo para el trabajo legislativo venidero se fundamentan en las 18 reformas constitucionales, y 2 legales, emanadas desde la presidencia de la República. Entre los puntos más sensibles, compartió el candidato en entrevista exclusiva para e Media , están el derecho a la educación, la seguridad y la vivienda.

PREGUNTA: En el tema de las becas se habla de aumentar la cobertura al nivel universitario. En Sonora se redujeron sueldos en el Congreso para otorgar becas. ¿Este tipo de práctica se buscaría a nivel nacional?

RESPUESTA: Lo que estamos planteando es que en la Constitución se establezca de manera explícita y clara que todos los estudiantes, de todos los niveles educativos, de escasos recursos, tengan el derecho constitucional a tener una beca. Esto tiene que estar establecido en la Constitución, nos lo hemos propuesto así para que no sea letra muerta: si establecemos un programa, al venir otro gobierno, podría regresar el pensamiento que diseñaba las políticas públicas de arriba hacia abajo (y redirigir el presupuesto). Lo que queremos es que se traduzca de abajo hacia arriba, es uno de los planteamientos importantes que llevamos al Congreso de la Unión.

P: Ha mencionado que la educación está en función de atender los orígenes de la violencia y la inseguridad. ¿De qué otro modo se busca profundizar en materia de seguridad?

R: La atención del adolescente es parte de los 100 puntos de la transformación. En los lugares de mayor violencia y menor economía, se requiere un seguimiento puntual a los adolescentes de 12 a 19 años. (A esto) le llamamos jóvenes que unen al barrio y la idea es que los jóvenes se integren en participación cultural, artística, deportiva, en trabajos comunitarios, en trabajos extracurriculares. Para esto van a tener un instructor que los una y canalice a la participación comunitaria e integración de valores. Esto va acompañado de hacer conciencia diaria sobre la falsedad del camino de las drogas y el dinero fácil. A esto se incluye que en la Constitución se establezca el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

P: ¿Qué hay que hacer con la vivienda? Una cosa es la existencia de viviendas, pero también está el tema de la construcción de barrios donde la violencia no impere.

R: Nos toca profundizar en el derecho a una vivienda digna y propia, para que estas no se vuelvan impagables, representa mucho el patrimonio familiar. En ese sentido se van a hacer ajustes al sistema de Infonavit y otros organismos de gobierno, para que todo trabajador tenga acceso a la vivienda. Se tiene que dar la renta con opción de compra y facultades a Infonavit para que construya.

Ahorita se complica porque el grueso de los trabajadores no alcanza el número de semanas cotizadas o tiene un crédito muy bajito y los destinan a vivir en una pequeña casa, con una recámara, lejos de la escuela, del trabajo. Todos estos factores alejan a las personas de una vida de bienestar.

Necesitamos que se hagan complejos con un sistema sustentable: con empleo y escuelas cercas, vialidades, parques, espacios para la cultura y el arte. Podría pensarse que se requiere mucho, pero hay una fórmula infalible: cuando hay voluntad de todos los sectores y un planteamiento justo, todos contribuyen para mejorar las condiciones del ser humano.

P: ¿Lo que ha realizado el movimiento desde el gobierno es prueba suficiente para derribar la tesis de que un aumento al salario dispararía la inflación?

R: Es suficiente porque se conjuga con otros factores: estamos viviendo una situación muy favorable para el país, con la inflación controlada y a la baja, un peso fuerte ante el dólar, una tasa de desempleo a la baja y los indicadores del PIB nos refieren en el 12vo lugar del ranking económico del mundo. Esto nos dice que vamos por buen camino, y la fortaleza se va consolidando. Nos dimos cuenta de que el problema no era el dinero, era la corrupción de los políticos.

P: Se ha dicho que la política económica del proyecto de la 4T tiene como base dirigir el gasto público a mejorar las condiciones de vida de las personas y, en consecuencia, incrementar el consumo, la inversión… ¿Qué tan cierto es esto?