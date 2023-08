Fallan estrategias de prevención de violencia de género en Sonora

Sylvia Nuñez Esquer, vocera del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que desafortunadamente, en Sonora tiene que ocurrir un homicidio mediático para que las autoridades presten atención.

Existe una falla en las estrategias de prevención de feminicidios en el estado de Sonora, pues estos ocurren diariamente, sin embargo, no todos poseen el alcance ni difusión para que las autoridades trabajen en las investigaciones sanciones contra los responsables.

Sylvia Nuñez Esquer, vocera del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que desafortunadamente, en Sonora tiene que ocurrir un homicidio mediático para que las autoridades presten atención.

"Lo único que nos refleja es la falla total en una estrategia de prevención, tanto de la violencia de diferentes tipos, contra la mujer, violencia cotidiana, como en el caso de la violencia feminicida", comentó.

Indicó que, una vez más nos recuerda que en Sonora hay permiso para asesinar a las mujeres, se puede hacer a plena luz del día, delante de otras personas y en el momento que sea, simplemente ejerciendo el machismo, misoginia y discriminación contra las mujeres que se atreven a reclamar su espacio vital y a no ser violentadas.

Diario asesinan mujeres

Explicó que, no somos conscientes de que a diario se asesinan mujeres, particularmente en el municipio de Cajeme, Agua Prieta, Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca y, sin embargo, al no ser casos tan mediáticos no se dice nada y se ve como algo natural.

"Ni siquiera confirmamos si se está investigando bien, si se está investigando como feminicidio, porque haya habido razones de género en este asesinato, en este caso es sumamente lamentable que tan anunciada estuvo esta agresión y no se haya hecho nada", dijo.

Por otro lado, lamentó que tengan que poner el acento en exigir a las autoridades que trabajen coordinadamente, tanto las de prevención, atención y de acción, pues muchos casos terminan impunes porque se pasan como homicidios dolosos, siendo que tienen características de un feminicidio.

Asimismo, consideró que el feminicida está demasiado expuesto y espera que las autoridades sigan con todos los protocolos y esta persona pueda pagar de acuerdo a la legislación por la magnitud de lo que hizo.

Feminicida podría no ir a la cárcel

"Sin embargo, está el otro factor de la edad, desafortunadamente pudiera ser que este hombre no fuera a la cárcel. Hay beneficios por edad, por enfermedad, etcétera, entonces hay que estar muy pendientes de qué va a suceder con este señor, podríamos tener enfrente a un feminicida que simplemente no le pague a la sociedad por el daño tan grande que hizo", apuntó.

Nuñez Esquer reiteró que, esto está sucediendo todos los días y es igual que cuando las mujeres van a interponer una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres y no les dan la orden de protección, se retarda el proceso, se maltrata y la hacen esperar demasiado tiempo, sin indicarles que hay otras dependencias que pueden apoyarla para salir adelante en el proceso.