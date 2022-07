"Hay escuelas que ya han rehabilitado y nuevamente las han vandalizado": Cecilio Luna

HERMOSILLO, SON.- El largo periodo que duraron cerrados los planteles educativos a causa de la pandemia de Covid-19, ocasionó que en estos inmuebles se presentara un deterioro generalizado, propiciado principalmente por la falta de mantenimiento y los constantes actos vandálicos de los que fueron víctimas.

Esto hizo que a partir de la reanudación de las actividades presenciales, las autoridades educativas tuvieran que trabajar a marchas forzadas para restablecer su funcionalidad, sin embargo, la gran cantidad de escuelas que se vieron afectadas ha rebasado la capacidad operativa y económica que hay para rehabilitarlas, lo que ha generado descontento en la población de distintos puntos del estado.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss durante la edición matutina del programa Expreso 24/7, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF) en Sonora, Cecilio Luna Salazar, informó que aunque los trabajos de rehabilitación se están dando de manera paulatina, no se llevan a cabo con la rapidez esperan los padres y madres de familia.

Es por eso que para intentar reducir la cantidad de estos actos en contra de las escuelas, el presidente de la AEPAF instó a la comunidad a "defenderse" a través de la denuncia, siempre salvaguardando la integridad de ellos mismos y de sus familias.

También comentó que actualmente tiene conocimiento de 12 escuelas que han sido rehabilitadas en su totalidad y que al poco tiempo vuelven a ser vandalizadas, por lo que mostró su indignación, ya que las autoridades educativas, en compañía del Gobierno del Estado, han hecho fuertes inversiones de dinero para poder hacer las restauraciones.

"Dices tú, no se vale, por todo el esfuerzo y el sacrificio que se hace de parte de la autoridad, y también de parte de la comunidad escolar. [...] No puedo describir la frustración que tiene uno, de ver que no se puede avanzar"