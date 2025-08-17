La zona donde se realizó el hallazgo es parte de los recorridos de búsqueda que los colectivos llevan a cabo en compañía de autoridades.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó el hallazgo de al menos seis camionetas totalmente calcinadas y dos cuerpos sin vida en avanzado estado de carbonización en la sierra de Sonora. El descubrimiento ocurrió este sábado en predios del Cerro del Chile, ubicados entre los municipios de Sáric y El Sásabe.

Zona de Búsqueda y Movilización

La zona donde se realizó el hallazgo es parte de los recorridos de búsqueda que los colectivos llevan a cabo en compañía de autoridades. Debido a la magnitud del hallazgo, se generó una fuerte movilización en la región. La zona quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes, según informó un miembro del colectivo.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha realizado varios hallazgos impactantes en la región, incluyendo vehículos calcinados y restos humanos en el desierto de Altar y en zonas rurales al norte de Hermosillo. Estos hallazgos han generado preocupación sobre la posible relación con desapariciones forzadas en la región.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) es responsable de llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre el hallazgo de vehículos y cuerpos calcinados. Las autoridades están trabajando para determinar la identidad de los cuerpos y las circunstancias del incidente.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora continúa con sus labores de búsqueda en la región, buscando respuestas y justicia para las familias de los desaparecidos. La colaboración entre el colectivo y las autoridades es crucial para avanzar en las investigaciones y encontrar respuestas sobre los hallazgos en la sierra de Sonora, subrayó el miembro activo del colectivo.