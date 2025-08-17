Estos fueron encontrados en la brecha que conduce al cerro El Chile, en el trayecto de la carretera Sáric-Sásabe.

La Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de restos óseos encontrados el sábado por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, durante una búsqueda hecha en conjunto en la brecha que conduce al cerro El Chile, en el trayecto de la carretera Sáric-Sásabe.

En la jornada de búsqueda participaron elementos de la Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora.

AVANCE INFORMATIVO



FGJES investiga hallazgo de restos óseos calcinados en ruta Sáric-Sásabe



Sáric, Sonora, 17 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), investiga el hallazgo de restos óseos, realizado en acompañamiento al colectivo Madres… pic.twitter.com/BlMKPgpRZE — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 17, 2025

Durante estos trabajos, se localizaron fragmentos de huesos calcinados, los cuales serán procesados por el área de Servicios Periciales.

Además, también fueron encontrados tres vehículos abandonados en avanzado estado de deterioro.

Estas unidades fueron localizadas en la brecha que conduce al cerro El Chile y con signos evidentes de abandono de larga data.