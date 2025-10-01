El cuerpo sin vida fue localizado en un terreno despoblado ubicado en la comunidad conocida como El Tomatal, en el Valle de Empalme.

El hallazgo se registró alrededor de las 9:00 horas de la mañana de este miércoles, luego de que autoridades atendieron un reporte anónimo.

Al sitio arribó personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), quien trabaja en las acciones ministeriales correspondientes.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Empalme, que deberá elaborar el informe policial homologado.

Hasta el momento se desconoce si la persona encontrada tenía signos de violencia o no, sin embargo, serán las autoridades mediante una necropsia ley quienes determinen las causas del fallecimiento.