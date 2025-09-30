El cuerpo sin vida de la persona llevaba al menos una semana expuesto en el lugar, por las condiciones en las que se encontraba se desconoce por ahora si presentaba o no huellas de violencia.

La mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición en lo alto del Cerro de la Cementera, ubicado al sur de la ciudad de Hermosillo.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos de la Estación Centro, Policía Estatal, Servicios Periciales y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fjes) para los trabajos correspondientes.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo de la persona tendría alrededor de una semana expuesto en el lugar.

Debido a las condiciones en las que se encontraba no se sabe al momento si presentaba o no huellas de violencia.

Será a través de ADN omo se determinen las causas del fallecimiento.