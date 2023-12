Estos días no habrá recolección de basura en Cajeme por fiestas decembrinas

El servicio de recolección de basura se verá afectado por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La logística de la recolección de basura en el municipio de Cajeme se cambiará en los próximos días por la celebración de Navidad y Año Nuevo, ya que el personal que se dedica a estos trabajos descansará el 25 de diciembre y 1 de enero, destacó el titular de Imagen Urbana y Servicios Públicos.

Gerardo Sastré Iriarte resaltó que las colonias que tienen este servicio durante los días lunes deberán sacar la basura los domingos, es decir, el 24 y 31 de diciembre, ya que el personal de la empresa recolectora recogerá los residuos para evitar que se acumule en la vía pública.

“ Se les hace un llamado para que no saquen la basura los días festivos, no va a haber recolección, pero los días domingos se va a dar el servicio normal, como si fuera un lunes. Ya los días 24 de diciembre y 1 de enero por favor no la saquen porque se las va a volver a recoger hasta el día miércoles ”, indicó.

Este aviso, dijo, es para los domicilios que se ubican en la calle Coahuila al oriente de Ciudad Obregón, ya que son las personas que reciben el servicio los días lunes, miércoles y viernes, pero a quienes se les recogen los residuos los martes, jueves y sábado no se verán afectados.

Cabe señalar que estos trabajadores no forman parte del Ayuntamiento de Cajeme, sino de la empresa Tecmed, lo cual fue contratada para que sea la encargada de brindar el servicio de recolección de basura al sector doméstico de Ciudad Obregón.