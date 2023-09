Grito de Independencia será nuevamente sin pirotecnia en Ciudad Obregón

El alcalde Javier Lamarque Cano dio detalles sobre la celebración del 15 de septiembre en la ciudad.

Por segundo año consecutivo, el Grito de la Independencia de Ciudad Obregón será sin los tradicionales fuegos artificiales que solían ser apreciados por las familias del municipio, debido a que todo tipo de pirotecnia fue prohibida por los integrantes del Cabildo desde el año 2022.

El alcalde Javier Lamarque Cano informó que tampoco se contará con algún espectáculo de drones que sí esté permitido para este evento tradicional, ya que el Ayuntamiento no tiene los recursos suficientes para pagarlo.

“ Nos salía muy caro y no tenemos presupuesto, esperemos que para el próximo año se haga, sí están las presentaciones de los drones que es maravilloso, se ven maravillosos, pero me cotizaron y me salían 500 mil pesos por 10 minutos con 50 drones, es mucho dinero, claro que se puede si hubiera condiciones ”, expresó.

El coordinador de Identidad y Formación Ciudadana, Fernando González Meza, comentó que la ceremonia del grito también estará acompañada con una celebración mexicana este 15 de septiembre, donde se llevarán a cabo actividades desde las 6 de la tarde frente a Palacio Municipal.

Invitan a la celebración

Esta fiesta, dijo, contará con la participación de grupos artísticos de danza, mariachis, cantantes y baile musical, mismos que culminarán hasta las 12 de la noche para que puedan asistir las familias a pasar un momento de convivencia para celebrar el mes patrio.