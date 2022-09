Cancelan celebraciones patrias en Empalme en solidaridad a damnificados

En solidaridad con las familias que resultaron afectadas con el paso del monzón mexicano por la región durante el mes de agosto, el alcalde Luis Fuentes Aguilar decidió cancelar la celebración de las tradicionales fiestas patrias.

El alcalde dijo que no le parece justo pensar en fiestas cuando hubo personas que lo perdieron todo y que están pensando en cómo reconstruir sus viviendas, puesto que hubo familias que perdieron todo con las inundaciones y que temen aún por su futuro con los pronósticos de lluvia.



“No tenemos nada que festejar, ya vendrán mejores años en los que podamos estar todos juntos y dar el grito de independencia, pero por solidaridad hemos decidido cancelar las fiestas patrias”, mencionó.

En cuanto a la organización, comentó que ya se había contratado incluso el el mariachi y la pirotecnia, pero que con las afectaciones que dejó el monzón mexicano en la ciudad, se decidió frenar todo.

“El dinero que se iba a gastar en el grito y desfile se puede usar para comprar despensas y ayudar a las familias que aún están necesitadas de apoyo”, manifestó.

Sin embargo, antepuso Fuentes Aguilar, que hay un particular al que se le aprobó meses atrás el permiso para realizar un baile ese día, el cual dijo, no pueden cancelar, debido a que eso ya es decisión del organizador y, recalcó, no tiene nada que ver con el municipio.

Por otro lado, señaló, sigue firme la presentación del informe, ya que es una obligación de Ley. Detalló que será el día 16 de septiembre a la 1:00 de la tarde.

“Están todos los ciudadanos invitados, tenemos que darles a conocer qué hemos hecho en el municipio a medida de nuestras posibilidades y esperemos que el próximo año sea mejor para Empalme”, concluyó.