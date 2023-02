Por Consejo Técnico, no habrá desfile del Día de la Bandera en Navojoa

Este 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera en México.

Por la programación del Consejo Técnico que se celebra el último viernes de cada mes, no habrá desfile del Día de la Bandera en el municipio de Navojoa, informó Julián Moroyoqui Campoy.

El director de Educación y Cultura de Navojoa señaló que luego de varias reuniones con los directores de las diversas primarias de la Perla del Mayo, no llegaron a un acuerdo para cambiar el día.

" El Día de la Bandera es el 24 de febrero, habíamos sugerido realizarlo el 23 o el 25 de febrero pero los docentes consideraron que no es adecuado celebrarlo otro día porque no va con los usos y costumbres de los mexicanos ", señaló.

El funcionario municipal precisó que son más de mil maestros de la región del mayo los que por calendarización de la Secretaría de Educación Cultura (SEC) deben de estar presente en el Consejo Técnico.

" Buscamos otras alternativas con directores y supervisores de comisionar a uno o dos maestros que se encargarán de los contingentes de sus escuelas, pero nos hablaron de la SEC y nos dijeron que no era posible comisionar a maestros porque es un consejo nacional muy importante ", aseveró.

En esa situación, Moroyoqui Campoy indicó que como Ayuntamiento Constitucional realizarán el acto protocolario de ceremonia e izamiento de la bandera.